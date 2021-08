Mircea Badea a povestit un episod amuzant, în care a fost personajul principal, doar că negativ. S-a întâmplat într-o vacanță, în Italia, când iubita lui, Carmen Brumă, avea să nu-l bage în seamă.

Mircea Badea, realizatorul emisiunii ”În gura presei”, de la Antena 3, și-a surprins soția în timp ce dădea un interviu, fix atunci când el se întorcea de pe plajă. Chiar el avea să povestească momentul hilar prin care a trecut. Totul s-a întâmplat la Veneția, în timpul unei vacanțe cu familie. Celebrul prezentator tv a stat mai mult pe plajă, așa că i-au rămas lui sarcinile de a strânge jucăriile. Le-a pus într-un sac și a luat-o, ușor, spre hotel. În maiou și slip.

Mircea Badea a apărut în chiloți, în timp ce Carmen Brumă dădea interviu! Nici nu l-a băgat în seamă

Avea să intre, fără să-și dea seama, în recepția Festivalului de la Veneția. Toată lumea era la patru ace. A mărit pasul, a trecut pe lângă soția lui, care dădea un interviu. „La un moment dat, m-am aflat, fără să știu, exact în timpul Festivalului de la Veneția, unde se ținea evenimentul. Habar nu aveam. M-am dus la plajă și am rămas eu să strâng jucăriile copiilor. Aveam un sac mare în care puneam lopățele, găletușe, etc. Am luat sacul, l-am pus pe umăr, eram în chiloți de baie, cu maieu și am intrat în recepția Festivalului de la Veneția.

Ăia toți erau îmbrăcați pinguin, iar eu în chiloți cu sacul după mine. Voiam să ajung la lifturi. Și, când mă uit, colega de apartament (n.r.- Carmen Brumă) dădea un interviu. Zic: What?! Ea se dusese în cameră, se îmbrăcase să mergem în oraș, dar eu întârziasem că strângeam lopățelele de pe plajă și a durat ceva. Când au văzut-o reporterii, au întrebat-o ce face, cum se simte la Veneția. Ea dădea interviu, iar eu am trecut absolut șocat, cu sacul. Prietene, nici nu s-a uitat. A fost pe sistemul: Doamne, cine o fi ăsta?!” Asta am pățit eu la Veneția”, a povestit Mircea Badea.