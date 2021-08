Mircea Badea, show în direct! Prezentatorul TV l-a ironizat pe Florin Cîțu, după ce premierul a mărturisit că a fost prin beat la volan

Mircea Badea a făcut un show de zile mari în direct! Prezentatorul TV l-a ironizat pe Florin Cîțu, după ce premierul a mărturisit că a fost prin beat la volan.

Florin Cîțu a recunoscut că a condus sub influența alcoolului, în anul 2000, pe când avea 28 de ani și se afla la studii în Statele Unite. Asta după ce informația a fost publicată de site-ul unei asociații care promovează legalizarea canabisului și s-a viralizat rapid.

”Da, acum 20 de ani, a fost vorba de conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani”, a spus premierul Florin Cîțu.

După declarațiile făcute de premier, Mircea Badea n-a ezitat să-l ironizeze pe Florin Cîțu. În cadrul emisunii pe care o moderează, prezentatorul TV și-a făcut intrarea în stilu-i caracteristic. (CITEȘTE ȘI: Mircea Badea a luat-o peste picior pe Adelina Pestrițu, din cauza notei obținută de brunetă la BAC: ”A confundat Ion cu Moromeții”)

”Bună seara… am consumat până am venit la emisiune. Am zis să fiu și eu uman, am față umană. Să nu par robot, am mai băut și am venit la emisiune… ”Odată ajuns la emisiune, îmi dau seama că avem o luare de poziție a domnului premier Cîțu. Șoc, șoc, șoc! Dumnealui nu a emigrat, nu a plecat de pe planetă, cu Elon Musk pe Marte, așa cum am presupus, pentru că îl dădeam dispărut. NU! A pus exact ce așteptam noi toți, cetățenii acestei țări: un semn de viață. E minunat, asta așteptam cu toții! Atenție, domnul Cîțu a postat exact, exact ce trebuia pe stories pe Instagram”, a spus Mircea Badea.

Mircea Badea, dans în platou

Prezentatorul TV făcea referire la faptul că premierul a postat mai multe fotografii din Statele Unite, însoțite de melodii cu mesaje cu subînțeles. De exemplu, la una dintre poze, Florin Cîțu a ales cântecul The Score – Can’t Stop Me Now.

Ulterior, Mircea Badea și-a făcut ”curaj” și a început să danseze în platou: ”Atenție, vin pe scenă! Ca în filmele cu comisarul Moldovan. Nu sunteți pregătiți, nu? Pentru toți băieții și fetele care știu să aprecieze un rocker! Vă dau Jailhouse Rock la pușcărieee!”, a mai spus Mircea Badea în spirit de glumă.