Mircea Badea a luat-o peste picior pe Adelina Pestrițu, din cauza notei obținută de brunetă la BAC: ”A confundat Ion cu Moromeții”

Mircea Badea a luat-o peste picior pe Adelina Pestrițu, din cauza notei obținută de brunetă la bacalaureat.

Toată lumea o cunoaște pe Adelina Pestrițu, dar puțini sunt cei care știu ce studii are bruneta, dar și ce gafă colosală a făcut la susținerea examenului de bacalaureat. Bruneta a studiat la Colegiul Național Dinicu Golescu din Câmpulung Muscel, la secția Filologie.

S-a pregătit intens pentru examenul maturtății, însă, la proba scrisă de Limba și Literatura Română a obținut nota 3,6. Și asta pentru că… Adelina Pestrițu a confundat două opere literare. (CITEȘTE ȘI: ANUL ȘI MAȘINA! ADELINA PESTRIȚU ȘI-A PUS ÎN VÂNZARE BOLIDUL CUMPĂRAT VARA TRECUTĂ)

”Am luat nota 10 la proba orală, dar la scris am luat numai 3,6. Nu se pune problema că nu am învățat. S-a întâmplat însă ca în acest an, am confundat subiectele, și, în loc să scriu despre ”Ion”, am scris despre ”Moromeții”. Am umplut patru pagini despre un subiect greșit. În acel an, trei sferturi de țară a picat la română”, mărturisea vedeta.

Mircea Badea a luat-o peste picior

Nu s-a lăsat, însă, și într-un final a reușit să ia BAC-ul. Ba chiar a terminat și Facultatea de Management, iar acum face o mică avere din postările pe care le face pe Instagram. N-a scăpat, însă, de ironiile lui Mircea Badea, care a luat-o peste picior în direct, în stilu-i caracteristic. (VEZI ȘI: ADELINA PESTRIȚU, DUPĂ CE A RĂMAS FĂRĂ CONTUL DE INSTAGRAM! AVERTISMENTUL DAT DE VEDETĂ)

”Chiar la Limba și Literatura Română. Deci dânsa era la colegiul de filologie și a picat BAC-ul fix din cauza literaturii. N-ai cum mai tare de atât. Să confunzi ”Ion” cu ”Moromeții”. Sper ca la postările alea de pe Instagram, la care ia 2.000 de euro pe postare, că nu confundă produsele între ele. Ce anume ar genera o astfel de confuzie? Cum l-ai putea pe Ion cu Moromeții? Era vorba despre niște țărani. Cât de diferiți să fie și țăranii ăștia? Bine că n-a confundat Ibiza cu Mykonos”, a spus Mircea Badea în direct.