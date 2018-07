Moment unic în platoul emisiunii ”În Gura Presei”, acolo unde Mircea Badea a făcut un gest surprinzător. Vorbind despre mitingul celor din Diaspora, programat în august, realizatorul TV s-a oprit asupra interminabilei discuții privind estimarea numărului de participanți.

Antrenat de subiect, Mircea Badea și-a rupt nasturii de la cămașă și și-a arătat pieptul, într-un gest spontan care a părut că l-a surprins chiar și pe autor.

”Unii spun că o să vină 10 mii, alții că o să vină 10 milioane. Lasă-mă în pace cu tâmpeniile astea, ce atâta frăsuială? Și unii smulg hăinuțele de pe ei, frații noștri sunt împiedicați…să protesteze” a spus Mircea Badea, după care a izbucnit în râs.

Imaginea a fost postată de Mircea și pe conturile sale de pe rețelele de socializare. ”Supararea cand imi vine, rup si haina de pe mine!” a scris Mircea Badea pe Instagram.

A vorbit despre dosarul ”Cocaină pentru VIP-uri”

Chiar dacă inițial nu a vrut să comenteze despre acest dosar, deși toată lumea credea că o va face, mai ales că a fost menționat și Oreste în această poveste (n.r. prieten devenit dușman între timp), Mircea Badea și-a adunat cuvintele și a explicat ce crede că s-a întâmplat în acest caz.

„Mi s-a reproșat că nu am vorbit de Dosarul cocaină pentru VIP-uri. Până acum nu aveam ce să vorbesc, dar acum am ce să spun. Sunteți pregătiți? Procurorii de la DIICOT se preocupă cu terorismul și crima organizată. Autotățile au deschis o anchetă după ce niște fete, pe plajă, părea că trag pe nas. Ați mai auzit ceva despre acea anchetă? Nu-i nimic… lăsați că am auzit despre Dosarul droguri pentru VIP-uri.

Judecătorii au spus că VIP-urile cumpărau cocaina amestecată cu paracetamol. Din tot ce te așteptai despre dosarul ăsta, judecătorii ne-au spus că ăia cumpărau cocaină îndoită cu paracetamol?! Da… deci nu ne-au zis ce operațiuni s-au întâmplat, ci faptul că nu era cocaina de calitate. Acest dosar, până la urmă, este împotriva traficului de droguri sau este un dosar de la Protecția Consumatorului? Ca să înțeleg. S-au dus unii și au zis că au cumpărat niște cocaină și nu am simțit nimic, dar măcar le-a trecut răceala? (…) De când paracetamolul este de mare risc? (…) Știți când a fost ultimul dosar tare de la DIICOT? Cel cu sclavii din județul Argeș. De atunci ați mai auzit de vreun dosar tare?! (…) Dar, bravo… dacă cel mai tare lucru din ancheta procurorilor DIICOT pe care l-am aflat este că ăia îndoiau cocaină cu paracetamol… este bine!„, a zis Mircea Badea.