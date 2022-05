Mircea Bravo este unul dintre creatorii fresh de conținut online, preferat de generația tânără, pasionată de clipulețele încărcate de el pe YouTube. Vloggerul a pus și bazele unei firme de publicitate, își lansează și film în toamnă, ce să mai, toate merg ca pe roate. Însă unul dintre factorii succesului înregistrat factual, în cifre, de către entertainerul bistrițean a fost, fără discuție, Tanti Lenuța, cunoscută drept „bunica lui Mircea Bravo”. Într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, comediantul a vorbit despre relația pe care o are cu cea care îi animează conținutul viral.

Creatorul de conținut Mircea Bravo a debutat pe YouTube prin a face farse, care adunau vizualizări serioase. În timp ce materialele s-au modificat, la nivel de structură, comediantul a început să devină unul dintre vloggerii preferați ai românilor, cu încasări record.

În prezent, Mircea Bravo prezintă un comportament la fel de consecvent ca la început, și nu „o forțează” când vine vorba despre includerea personajelor decisive în clipurile sale.

“Tanti Lenuța e o persoană super-iubită”

Se tot vorbește despre Tanti Lenuța din Chinteni, comună din județul Cluj, însă puțini știu că nu este bunica reală a lui Mircea Bravo. Primele trei căutări de pe YouTube, atunci când tastezi numele lui Mircea, sunt legate de bunică, iar clipulețele în care aceasta apare depășesc lejer milionul de vizualizări, semn că ardeleanca este o adevărată mină de aur pentru vlogger.

Lenuța Moldovan are 74 de ani, dar nu își arată vârsta. Este un personaj extrem de spumos și dezinvolt, prezent la TV cu mult înainte de a începe Mircea Bravo să realizeze conținut online.

Comediantul este conștient de impactul septuagenarei, dar nu face abuz de hazul simpaticei doamne.

„Clar, Tanti Lenuța e o persoană super-iubită, adică dacă eu am hate, că mai am și eu hate, e normal, la Tanti Leunța nu există așa ceva.

Cred că e singurul personaj din România cu care nimeni nu are nimic rău, toată lumea o iubește.

Noi suntem norocoși că filmăm cu ea și ea se bucură că filmează cu noi! Facem și clipuri fără ea, dar într-adevăr clipurile cu Tanti Lenuța sunt cele mai apreciate!

“E clar că are ceva mai mult decât o bunicuță simplă”

Suntem foarte atenți cu chestia asta, să încercăm să nu facem prea des cu Tanti Lenuța, pentru că e ca un Lamborghini, nu vrei să o vezi în fiecare zi. Ai vrea să o vezi, dar te bucuri când o vezi o dată la o lună și jumătate, două.

Și tot timpul facem clipuri naturale cu Tanti Lenuța, care prind, care sunt exact ce face ea în viața reală.

Până la urmă, oamenii hotărăsc dacă e ceva tare sau nu, iar Tanti Lenuța e clar că are ceva mai mult decât o bunicuță simplă. Are carismă, n-are niciun fel de trac, e naturală, e autentică, și da, e specială!”, ne-a declarat Mircea Bravo.

„Trebuia să devin avocat!”

Înainte de succesul din online, Mircea Bravo a cochetat cu Facultatea de Drept, însă a dat meseria de avocat pe cea de entertainer, unde lucrurile au funcționat perfect pentru ardelean.

„Din 2014 am început și am avut un plan destul de bine pus la punct, am zis că, orice ar fi, asta vrem să facem. Facem mult timp, până la un moment dat devenim buni, și când o să devenim buni, o să fie și profitabil din punct de vedere financiar!

Poți să fii influencer pentru că îți place să faci conținut, nu are legătură cu partea financiară. Eu am terminat Dreptul, în mod normal trebuia să devin avocat, dar până la urmă a fost o schimbare brutală de carieră.

Am lansat acum un film care pornește de la ideea asta, filmul care o să fie în octombrie în cinematografe. Și da, probabil aș fi lucrat în domeniul juridic!”, a mai adăugat îndrăgitul umorist.

