Toamna vine cu schimbări și surprize la Antena Stars. Emisiunea de dimineață, “Star matinal“ va fi prezentată de Mircea Eremia și Natalia Mateuț, dar vor avea și o asistentă nouă, Zizika, coregrafă internațională, potrivit spynews.ro.



Pentru cine nu îl cunoaște, Mircea Eremia este fratele Alinei Eremia, cântăreț și el. La doar 21 de ani, Mircea s-a remarcat profesional, dar și prin fizicul său, bucurându-se de atenția multor admiratoare.

Zizika, un coregraf pentru cluburi din Indonezia, Mallorca și Germania, acolo unde s-a ocupat de coregrafie pentru numeroși artiști și DJ. În țară, a făcut coregrafii și a dansat pentru: Andra, Amna, Matteo, Deep Central, etc. Nu este prima dată când Zizika apare la matinal, fiind în trecut asistentă a emisunii „Star Matinal de Weekend”.

Răzvan Botezatu și Raluca Dumitru nu vor mai fi prezenți la Star Matinal

Răzvan Botezatu și Raluca Dumitru au scris fiecare câte un mesaj pe rețelele de socializare, în care își anunță prietenii virtuali că nu vor mai fi prezenți în emisiunea Star Matinal, de pe Antena Stars. Bote a mărturisit că va începe o altă etapă, un alt proiect despre care nu a dat prea multe detalii.

“Orice inceput are si un sfarsit! Insa viata inchide un capitol si automat deschide altul. Mi-a fost atat de drag sa ma trezesc in fiecare dimineata cu telespectorii Antena Stars, la Star Matinal, sa fiu omul care isi punea toata energia in orele diminetii, sa cunosc oameni minunati si sa lucrez alaturi de o echipa frumoasa. Nu mi-e usor sa scriu acest mesaj cand trebuie sa spun ramas bun celor mai frumosi ani din viata mea. Dar… mereu exista un dar.

A venit momentul pentru o noua etapa. Detaliile vor veni la momentul potrivit. Le doresc succes colegilor care vor continua proiectul Star Matinal, si voua, telespectatorilor, cei care ati devenit familia mea, va spun doar atat: va multumesc pentru tot”, a scris Răzvan Botezatu pe pagina sa de Facebook.