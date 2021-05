Mircea Solcanu, de nerecunoscut la 8 ani după ce a părăsit televiziunea. Cum arată și cu ce se ocupă acum fostul prezentator TV

Mircea Solcanu a ajuns de nerecunoscut la 8 ani după ce a părăsit televiziunea. Se pare că fostul prezentator TV și-a evaluat prioritățile după operația pe creier.

În urmă cu opt ani, Mircea Solcanu spunea "Adio!" televiziunii. Fostul coleg al lui Cabral și moderatorul Poveștirilor de Noapte de la Media Pro a stârnit un val de controverse, după ce a făcut niște afirmații sumbre referitoare la cazul lui Ionuț Anghel, băiețelul de patru ani care a fost sfâșiat de câini într-un parc din Capitală, în 2013.

”Familia Anghel! S-a inventat munca. Dacă nu vă place munca, duceţi-vă copilul să-l mănânce alţi câini, se pare că din asta trăiţi. Ce sumă aţi încasat în urma participării la emisiuni TV, acelea care se desfăşurau când copilul vostru era pe catafalc?”, spunea Mircea Solcanu.

Din cauza comentariilor controversate, s-a sfârșit și cariera sa în televizune și ulterior s-a întors în Constanța. În vârstă de 44 de ani, Mircea Solcanu a ajuns de nerecunoscut. A slăbit, și-a lăsat plete și s0a apucat de facultate. Este student în anul 3 la Facultatea de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța (la secția ”artele spectacolului- actorie”), iar în timpul liber face activități de voluntariat pentru asociațiile de protecție a animalelor.

Așa că n-ar fi exclus ca în viitorul apropiat să-l vedem pe Mircea Solcanu pe scena teatrului.

În 2012 a fost operat pe creier

În anul 2012 fostul prezentator TV a trecut printr-o intervenţie chirurgicală extrem de riscantă la Viena, pentru îndepărtarea unei tumori la creier. Intervenția a fost una reușită, însă Mircea Solcanu a rămas cu sechele și și-a evaluat prioritățile.

“Pur şi simplu, am murit puţin pe parcursul intervenţiei chirurgicale, dacă pot spune aşa. Treaba cu luminiţa de la capătul tunelului este adevărată, dar nu e o luminiţă, ci un ditamai reflectorul. Acum, pot spune că nu trebuie să-i mai plângem pe morţi, ci mai degrabă să ne plângem pe noi. Dacă Dumnezeu m-a lăsat în viaţă, am decis să le spun şi altora experienţa mea. Am schiţat deja cartea”, declara Mircea Solcanu.