Mirela Baniaș de la “Insula Iubirii”, mărturii înfiorătoare: “Tatăl lui a murit spânzurandu-se”. Legătura neștiută dintre brunetă și un criminal în serie

Mirela Baniaș, una dintre concurentele de la “Temptation Island – Insula Iubirii” din sezonul patru, a trecut în urmă cu câțiva ani printr-o dramă fără margini. Încă afectată de acele momente teribile, ea a rememorat cu durere în suflet cât de toxică a fost căsătoria cu fostul soț și motivele pentru care s-a temut că acesta își va pune capăt zilelor, așa cum făcuse tatăl lui. Și, a dezvăluit o legătură neștiută până acum pe care o are cu un criminal în serie.

Mirela a marturisit drama prin care a trecut foarte mult timp in viata ei. Cu durere in glas, aceasta a povestit cum fostul ei sot a pierdut 50.000 de euro, dar si cum a fost manipulata emotional de fostul partener.

Mirela Baniaș de la “Insula Iubirii”, mărturii înfiorătoare: “Tatăl lui a murit spânzurandu-se”

În cadrul emisiuniii filmată în Thailanda, iubita lui Ionuț Gojman a povestit cum a fost manipulată emoțional de fostul partener și cum fostul soț a pierdut aproape 50.000 de euro. Ulterior, acesta a fost implicat într-un accident violent, iar Mirela Baniaș s-a trezit cu poliția la ușă. Bruneta s-a temut pentru viața bărbatului, pentru că tatăl lui s-a sinucis și era îngrijorată ca nu cumva el să își încheie socotelile cu viața așa cum a făcut părintele său.

“De atunci trebuia sa-mi dau seama! Ii daduse la bursa, aproape 50.000 de euro. Am trecut si peste aia. Mergem inainte. (…). S-a dus beat si s-a dus pe calea ferata si a oprit toate trenurile, s-a dus la prostituate. A venit politia la usa mea, pentru ca masina era pe numele meu. Tot cu masina mea s-a dat peste cap si a fugit. A venit acasa plin de sange si s-a culcat. (…) Am mers in concediu tot pe banii mei. Tot timpul se plangea ca nu poate, ca nu reuseste. Tatal lui a murit spanzurandu-se. Mi-a fost frica sa nu faca si el, sa nu fie pe parte de genetica”, a mărturisit Mirela Baniaș în cadrul emisiunii “Temptation Island – Insula Iubirii”.

Într-o zi, Mirela Baniaș a dat nas în nas cu un criminal în serie, care a făcut o obsesie pentru ea, după cum a mărturisit concurenta de la “Insula Iubirii”, potrivit wowbiz.ro.

“Am invatat sa gatesc din nimic. Sa fac mancare din nimic. A fost o lectie de viata, sa ma descurc cu ce am. (…). Eu mergeam de la banca acasa, iar pe vremea aceea pe OTV, la Dan Diaconescu, era episodul nu stiu cat, cu 80 de lovituri de cutit in barbata-su. Intru in camera si cand ma intorc, un zambet ma astepta. Si cand am vazut-o, mi-am dat seama ca e aia de la televizor si m-a intrebat: «Tu ma cunosti?». A facut o obsesie pentru mine. Am vazut cum isi facea cutite din conserve. Intr-o noapte a fost sa ma atace, iar una dintre ele a sarit sa ma apare”, a mai povestit resemnată față de trecut bruneta.

