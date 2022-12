Mirela Vaida se pregătește intens de Crăciun! Ritualul pe care vedeta îl respectă cu sfințenie în fiecare an

Mirela Vaida a dat drumul pregătirilor pentru Crăciun. Vedeta va petrece sărbătorile acasă, în familie, și, deja a pus totul la punct. Actrița este adepta sărbătorilor petrecute într-o manieră clasică, alături de cei dragi, cu tradiții și obiceiuri vechi. În fiecare an, prezentatoarea TV respectă tradiția și are câteva ritualuri de la care nu se abate.

Mirela Viada așteaptă cu nerăbdare venirea Crăciunului. Vedeta va petrece acasă, alături de cei dragi și este cât se poate de fericită. În fiecare an, de Crăciun prezentatoarea Antena 1 are un ritual clar de la care nu se abate. Iubește tradițiile, așa că totul începe cu mersul la colindat. Mai apoi, în ziua de Crăciun, toată familia merge la Biserică, iar apoi se întinde o masă mare tradițională. Așa arată Crăciunul în fiecare an în casa vedetei și nu intenționează să schimbe ceva.

„Copiii vor merge și cu colinda, pentru că la noi se realizează și la nivel de grădiniță și școală, dar și la nivel de sat, grupuri de colindători, care merg din casă în casă. Formează o ceată de copii de la mare, la mic. Se va merge începând cu 21-22 decembrie.

De asemenea, duminica, după slujbă, în Ajun, se merge la colindat. Se primesc colăcuți, mere. Mie îmi place tradiția asta și aș vrea ca și copiii să o ducă mai departe. În ziua de Crăciun, vom merge la biserică, vom veni acasă, vom mânca. Așa cum se face Crăciunul. Spiritul sărbătorii nașterii Domnului. Din păcate, acum a devenit totul mult prea comercial. Moș Crăciun, cadouri și cam atât.

Trebuie să menținem un echilibru și să spunem, de fapt, că este despre nașterea lui Hristos și să avem firescul acesta al lucrurilor, adică să mergem la biserică, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce avem, să mergem la colindat, să luăm masa în familie, iar apoi mai vedem celelalte aspecte care țin de lucruri materiale”, a declarat Mirela Vaida, potrivit spectacola.ro.

Mirela Vida intră în bucătărie

Mireal Vaida se va ocupa singură de pregătirea mesei festive de Crăciun și deja a făcut meniul. Aceasta va intra în bucătărie și va pregăti preparatele clasice. Sarmalele cu afumătură, salată boeuf și friptura de porc vor trona pe masa vedetei. Cozonacul încă nu a fost trecut în meniu și este posibil să lipsească în acest an, însă, cu siguranță un desert delicios îl va înlocui.

„În general, Crăciunul înseamnă să stăm acasă și asta vom și face, nu vom avea niciun plan de plecare, vom sta efectiv acasă. Eu deja mă gândesc să gătesc în ziua pe care o am liberă înainte de Crăciun. Vreau să fac niște sarmale în foi de varză cu cârnați și afumătură între ele, vreau să fac o salată boeuf, o friptură la cuptor. Cozonac nu știu dacă o să fac, pentru că îmi va lua ceva și nu cred că o să pot să le termin pe toate”, a mai spus Mirela Vaida.

