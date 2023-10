Mirela Vaida tună și fulgeră, după ce a fost amendată. Ce a pățit prezentatoarea TV: „Practic, își amendează angajații că vin la muncă”

Mirela Vaida a întâmpinat o situație neplăcută, recent, în centrul Capitalei. Mai cu seamă, prezentatoarea TV și-a parcat autoturismul într-un loc nepermis, motiv pentru care a fost amendată cu 200 de lei. Despre acest aspect a vorbit pe rețelele de socializare.

Sâmbătă seara, 30 septembrie, Mirela Vaida s-a prezentat la Teatrul de Revistă, pentru un spectacol. În zona respectivă, însă, a parcat într-un loc nepermis. Aspect care a atras o amendă de 200 de lei. Având în vedere situația, prezentatoarea TV a transmis un mesaj pe internet.

„Am și o problemă, că nu mă băgam dacă nu aveam o problemă. Vreau să trimit și eu un mesaj Primăriei Capitalei, ai cărei angajați suntem, că noi, Teatrul de Revistă, suntem, practic, finanțați de Primăria București. Cum să facem, când venim la muncă cu mașina, cu ce să venim altceva, că eu stau la 30 de km de Capitală, unde să parcăm ca să nu ne amendați. Circulația e închisă și pune poliția, garduri, zice: «Nu treceți», bandă galbenă.

Ok, nu trecem, parcăm, dar ce facem, că după aceea ne amendați. Tocmai am primit o amendă de 200 de lei de la Primăria Capitalei, care, practic își amendează angajații că vin la muncă. Deci, eu trebuie să plătesc 200 de lei amendă că am fost aseară la Teatrul de Revistă și am parcat pe lângă Sala Palatului, pentru că nu aveam unde să parchez”, a povestit Mirela Vaida pe Instagram.

Mirela Vaida a dezvăluit secretul menținerii în formă

Mirela Vaida a mărturisit, în cadrul unui interviu, cum reușește să se mențină în formă. Prezentatoarea TV în vârstă de 41 de ani a dezvăluit că mănâncă alimente cu mai puține calorii și este atentă la hidratare.

„Țin diete atunci când simt că am luat-o razna, că am pus cam multe kilograme. Atunci, sigur, țin o dietă de o săptămână-două. Mă reglez, dau jos cele 2 kilograme în plus, cam atât pun eu, 2 sau 3 kilograme maximum. După aceea, revin la viața normală. Dar nu am fost niciodată un om care să țină diete pe termen nelimitat. Deci la mine în casă nu e cu dietă. Eu sunt un om fericit când se mănâncă, și eu mănânc tradițional, frumos, românesc, nu salate și rucola.

Iar atunci când simt că e cam mult și nu se mai încheie fusta, mă reglez. Mă hidratez câteva zile, țin așa un pic de dietă sănătoasă, asta însemnând să nu consum mult, caloric. Și gata, mi-am revenit rapid! Pentru că am o viață activă și organismul răspunde imediat. De gătit, gătesc bine și chiar ar fi păcat să nu mănânce familia mea din mâna mea”, a mărturisit Mirela Vaida pentru Viva.

Sursă foto: captură video, social media