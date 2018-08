Miron Cozma și-a anunțat planul secret la un șpriț: ”Anul viitor, eu voi fi președintele României!”

Candidatură-șoc pentru Palatul Cotroceni! (Super oferte la accesorii gaming) Miron Cozma vrea să fie numărul 1 în stat! Și-a anunțat planul secret la un șpriț cu mai mulți prieteni. “Luceafărul huilei” este ferm convins că va ajunge președinte și că va fi peste precedesorii săi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, planurile de viitor ale fostului lider din Valea Jiului.

Miron Cozma este un personaj pitoresc și amuzant. Intră în panoplia tipologiilor marcante de după Revoluție. Este, cu siguranță, un bun povestitor. Și o persoană cu țeluri mărețe. Asta, deși, fără doar și poate, este conștient că nu are nicio șansă să-și atingă obiectivele. Însă să promiți și să arunci vorbe mari la o băută cu băieții nu te costă nimic.

Prezent la un șpriț, alături de amici, "Luceafărul huilei" a anunțat că va candida la următoarele alegeri prezidențiale din 2019, care vor avea loc în toamnă. Mai mult, Miron Cozma este ferm convins că va ajunge șef suprem al statului. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, afirmațiile celui care vânează postul lui Klaus Iohannis.

În fața tovarășilor de pahar, Miron Cozma a dezvăluit că Ion Iliescu și Petre Roman au avut mult de suferit din cauza lui. Nici Nicolae Ceaușescu nu a fost ocolit de fostul lider lider al minerilor din Valea Jiului, “Luceafărul huilei” amintindu-și de de cele mai ample mișcări de protest ale ortacilor din perioada regimului cunoscutului dictator. (VEZI AICI: DECLARAŢII EXCLUSIVE. MIRON COZMA ŞOCHEAZĂ. LA CE TORTURI VA FI SUPUS POLIŢISTUL PEDOFIL ÎN PENITENCIAR: ”ÎL VOR VIOLA CU COADA DE MĂTURĂ ŞI…”)

“În ’77 l-am arestat pe Ceaușescu. Eu l-am schimbat pe criminalul Roman (n.r. Petre Roman). Eu am finalizat Piața Universității. L-ați crezut pe jegul ăla de comunist (n.r. Ion Iliescu)! De ce nu era Cozma în balcon lângă Iliescu? L-am arestat pe Iliescu la Cotroceni, iar Piața Universității l-a salvat. Iliescu este un jeg penal. Eu l-am făcut președinte pe Constantinescu (n.r Emil Constantinescu), care mi-a promis că-l va aresta pe Iliescu. Ce a făcut? M-a legat pe mine!

Cu șapte mii de mineri, am bătut 20.000 de mii de milițieni. Cu pisicile i-am bătut! Eu am hoți din 106 țări. Nu români! La Palma de Mallorca au vrut să-l omoare spaniolii pe Radu Berceanu. Eu la anul ajung președinte. Am fost bun și prost, acum sunt rău și deștept”, a spus Miron Cozma în fața colegilor de șpriț. (NU RATA, AICI: DEZVĂLUIRI ŞOCANTE. Miron Cozma povesteşte ce a păţit la Rahova fostul patron al Rapidului. Copos, hărţuit în penitenciar: ”Georgică, în seara asta…”)

Cine este Miron Cozma

Miron Cozma s-a născut pe 25 aprilie 1954 în comuna Derna, județul Bihor. A a fost un lider sindical din Valea Jiului, de profesie subinginer minier. În 1999 a fost condamnat definitiv la 18 ani de închisoare pentru infracțiunile comise în mineriada care a acut loc cu opt ani mai devreme. În penitenciarul Rahova s-a împrietenit cu Ion Titișor, cunoscut drept Fane Spoitoru, căruia i-a devenit și naș (TOATĂ POVESTEA AICI).

