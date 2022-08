„Mizerie și așternuturi îngălbenite!” Ce a găsit o turistă în camera hotelului din Saturn în care s-a cazat acum, în august 2022

O turistă care a vrut să petreacă momente frumoase la mare în luna august, a avut parte de cea mai neplăcută surpriză. Camera de hotel din stațiunea Saturn pe care o închiriase, arăta mai rău decât s-ar fi putut aștepta. Iată ce a găsit românca după ce a deschis ușa locului în care trebuia să doarmă 5 nopți.

Hotelurile din România își deschid în continuare ușile pentru turiștii care doresc să își petreacă vacanța pe litoral. Administratorii au pregătit tot felul de pachete speciale, mai ales în această perioadă, dar asta nu scuză unele condiții greu de imaginat peste care oamenii dau adesea.

Turistă îngrozită de ceea ce a descoperit într-o cameră de hotel din Saturn

Deși a sperat că va avea parte de o vacanță perfectă, departe de agitație, într-un loc pe care l-a mai vizitat și i-a plăcut, o turistă a rămas șocată de condițiile hotelului în care s-a cazat. Aceasta a împărtășit și cu alți utilizatori de Facebook povestea sa, în speranța că îi va ajuta pe cei care vor dori să își facă rezervare la același hotel din stațiunea Saturn.

Se pare că în camera de hotel nu se mai făcuse curățenie de foarte multă vreme, iar așternuturile de pe pat nu numai că nu fuseseră călcate și așezate, ci erau îngălbenite de la trecerea timpului. Turista s-a plâns, de asemenea, și de faptul că deși trebuia să achite 35/zi pentru parcare, nu exista o barieră sau cineva care să monitorizeze întreaga activitate.

„Mizerie în cameră, așternuturi îngălbenite de vreme și uzate, pat cu saltea foarte uzată. În baie nu s-a șters faianța de anul trecut. Bateriile sunt murdare la propriu. Prosoape la schimb am cerut în a patra zi, nu mai aveau deloc, cameristele duc doar gunoiul și asta când își aduc aminte. Mocheta nu a fost aspirată nici când am intrat în prima zi. Avantajul hotelului e că este foarte aproape de plajă. În loc să mergi înspre bine este exact invers, de la an la an. Pozele atașate spun totul”, au fost o parte dintre plângerile turistei cazate la hotelul din Saturn.

Personalul a lăsat și el de dorit, potrivit declarațiilor făcute de turista nemulțumită. Recepționerul ar fi părut deranjat de întrebările pe care aceasta i le adresa, motiv pentru care a adoptat o atitudine neplăcută. În schimb, șefa hotelului a făcut tot posibilul ca problemele să se rezolve în limita posibilităților.

Cum au reacționat cei care au aflat despre întreaga poveste

Reacțiile nu au întârziat să apară după ce turista și-a publicat povestea pe un grup public de pe Facebook. Oamenilor nu le-a venit să creadă în momentul în care au descoperit fotografiile care atestă toate declarațiile femeii. Mulți dintre utilizatori au declarat că nu ar fi acceptat niciodată să petreacă 5 nopți în asemenea condiții, chiar dacă ar fi fost plătiți de reprezentanții hotelului.

„Focar de infecție! Nu aș fi stat nici gratis!”, „Din păcate, prea mulți acceptă asemenea condiții”, „Nu știu cât de ieftină a fost cazarea, dar eu una nici să mă plătească ei pe mine nu aș sta în asemenea condiții!”, au fost doar câteva comentarii adăugate la postarea de pe Facebook a turistei.