Modul ingenios prin care îți poți scădea întreținerea! Toți cei care locuiesc la bloc trebuie să știe asta

Veniturile din chirii și reclame ar putea fi folosite pentru cheltuieli curente ale blocurilor. Proiect legislativ în dezbatere!

Un nou proiect de lege depus recent în Senat propune schimbarea regulilor privind modul în care asociațiile de proprietari pot utiliza veniturile obținute din chirii sau din contracte de publicitate desfășurate pe fațadele și spațiile comune ale blocurilor. Dacă până acum legislația prevedea ca aceste sume să fie folosite exclusiv pentru reparații majore și investiții în infrastructura imobilului, inițiativa urmărește să permită direcționarea fondurilor și către cheltuielile lunare de întreținere ale condominiilor.

În prezent, veniturile suplimentare realizate de asociațiile de proprietari, fie din închirierea spațiilor comune, fie din amplasarea de panouri publicitare pe clădiri, sunt încadrate ca resurse destinate lucrărilor mari de reabilitare sau modernizare. Acestea includ, de regulă, intervenții asupra acoperișului, repararea sau înlocuirea lifturilor, consolidarea instalațiilor interioare ori alte investiții cu impact pe termen lung. Regula are la bază ideea de a asigura un fond de rezervă pentru situații critice, astfel încât blocurile să nu rămână nepregătite în fața unor reparații costisitoare și inevitabile.

Modificarea propusă ar permite însă folosirea acestor bani și pentru acoperirea unor cheltuieli curente ale imobilului. Printre acestea s-ar putea număra costurile cu iluminatul spațiilor comune, plata serviciilor de curățenie, întreținerea instalațiilor sau alte facturi care în prezent sunt susținute exclusiv prin contribuția lunară a locatarilor. Practic, sumele obținute din activități economice desfășurate la nivelul asociației ar putea fi redirecționate pentru a reduce presiunea asupra proprietarilor și chiriașilor în ceea ce privește costurile de întreținere.

Pe fond, inițiativa ridică o schimbare de perspectivă: de la folosirea banilor pentru reparații cu caracter strategic și de durată, la posibilitatea de a acoperi cheltuieli imediate, recurente. Susținătorii proiectului consideră că astfel banii vor fi folosiți direct în interesul locatarilor, prin diminuarea costurilor lunare. În schimb, o parte dintre reprezentanții asociațiilor de proprietari atrag atenția că ar putea apărea riscul diminuării fondurilor destinate reparațiilor majore, ceea ce ar pune clădirile într-o situație vulnerabilă pe termen lung.

Proiectul prevede că modul concret de utilizare a banilor va rămâne la latitudinea adunării generale a asociației de proprietari. Practic, locatarii vor fi cei care, prin vot, vor decide dacă veniturile din chirii și reclame vor fi alocate pentru investiții în infrastructura blocului sau dacă acestea vor fi distribuite pentru acoperirea cheltuielilor lunare. În acest fel, se lasă la dispoziția comunității posibilitatea de a stabili prioritățile, în funcție de situația financiară și de nevoile specifice ale imobilului.

