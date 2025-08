”Fosta” lui Robert Negoiță recunoaște problemele din ”blocul vedetelor”: ”Există prostituție, vine mereu poliția!”

Prostituție, trafic de minore sau de droguri sunt doar câteva dintre problemele semnalate în timp într-un centru rezidențial cunoscut din București. Supranumit ,,blocul vedetelor”, în acest loc polițiștii și mascații au descins de multe ori pentru a aplica legea. Chiar în urmă cu doar câteva zile, o minoră avea să fie luată de urgență cu salvarea, după o supradoză! Totul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale proprietarilor de imobile. Una din probleme ar fi faptul că în centrul Rin Grande Residence se aplică închirierea în regim hotelier.

Cei care au dezvoltat ,,blocul vedetelor” sunt frații Robert și Ionuț Negoiță, în urmă cu mai mulți ani. Președintele asociației de proprietari, Florin Grigore, îi acuză de toate practicile ilegale. CANCAN.RO vine cu ultimele dezvăluiri din acest scandal de răsunet al Capitalei. Andreea Mirică, fosta concubină a primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, rupe tăcerea. Ea susține că în partea din față a centrului rezidențial lucrurile sunt cât se poate de normale, iar problemele apar tocmai în zona unde Florin Grigore este președinte al asociației de proprietari.

Robert Negoiță: ”Doamne ferește! N-am nici o treabă cu asta”

Robert Negoiță spune că nu are nicio legătură cu problemele din ”blocul vedetelor”.

”Cine e Andreea? (n.r.- Femeia cu care aveti un copil?) Așa, da. (n.r.- Sunteți acuzat de Florin Grigore, președintele asociației de proprietari RIN Grand Resindence, că o folosiți ca paravan să blocați în instantă asociația de proprietari). Cine e Florin Grigore? (n.r.- președintele asociației de proprietari). Ce treabă am eu cu Grigore și cu…? (n.r.- el zice de dumneavoastră și de doamna Andreea, cu care aveți o fată, că vă folosiți de ea ca să atacați în instanță asociația de proprietari)! Doamne ferește! Deci nu am nicio treabă eu cu asta! Uitați de… Doamne ferește! Haide. Bine. La revedere!”, ne-a declarat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

Florin Grigore, președintele asociației de proprietari din cadrul Rin Grand Residence, susține că edilul și-ar pune la adăpost averea prin intermediul fostei cuncubine Andreea Mirică, femeie cu care are un copil, pe Maya-Anastasia. Grigore acuză cuplul Negoiță-Mirică de faptul că de-a lungul timpului a tot blocat în instanță demersurile asociației de proprietari. ”Printre cei care au formulat apel se află, surpriză sau nu, fosta cuncubina domnului primar Robert Negoiță. E vorba despre Andreea Mirică. Ea a dobândit o proprietate în RIN Grand Residence cu rate la dezvoltator pe o perioadă de 5 ani, ea neavând fiscalizate veniturile. În schimb, această doamnă își permite să plătească o rată lunară de 1.300 de euro. Femeia aceasta a dobândit imobilul cu pricina în 20.10.2024. Fosta cuncubină și primarul Negoiță au mai achiziționat două apartamente în același imobil pe numele minorei, fata acestora. A fost atașată hotărârea Judecătoriei Sectorului 3, pentru a nu exista niciun dubiu în acest sens”, ne-a declarat Florin Grigore, președintele asociației de proprietari RIN Grand Residence.

Andreea Mirică, femeia cu care Robert Negoiță are o fată, pe Maya Anastasia, ar fi deținut până în urmă cu doi ani un salon beauty în Capitală, care se numea Moreea Beauty Centre. La numărul de telefon al salonului ne-a răspuns un bărbat care a susținut că ,,fosta” lui Negoiță nu mai este proprietară și că a vândut afacerea. În unele adeverințe de venit eliberate de ANAF, Andreea Mirică apare ca având firma Duam Agency SRL. În declarații exclusive CANCAN.RO, Andreea Mirică îi răspunde lui Florin Grigore și îl acuză dur pe acesta! ”Ferească Dumnezeu! Nu este nimic adevărat din tot ce susține domnul Florin Grigore. (n.r.- El susține că nu aveți venituri fiscalizate și că nu aveți de unde să plătiți lunar o rată de 1.300 de euro pentru un imobil cumpărat). Cum să nu am venituri înregistrate? Veniturile mele sunt înregistrate la ANAF! Cum își permite să facă aceste acuzații? O să apelez la avocați dacă veți scrie asta! Dacă veți lansa în presă aceste acuzații, cum că eu nu aș avea de lucru… Lucru care se poate verifica la ANAF! Veniturile mele sunt înregistrate, plătesc taxe și impozite!”, a declarat Andreea Mirică.

Aceasta din urmă mai susține că problemele din Rin Grand Resindence apar tocmai în zona unde Florin Grigore conduce asociația de proprietari. ”Sunt o persoană normală, muncesc de ani de zile, am niște studii, am o imagine în fața clienților mei. Eu am născut în 2019, în anul 2021 aveam venituri, cum să nu am venituri? (n.r.- vezi foto, Florin Grigore ne-a prezentat o adeverință de venit de la ANAF a Andreei Mirică din anul 2021). Am firma din anul 2018. Și dividente din 2018, cum adică nu am venituri? Nu știam că e ceva ilegal să-ți cumperi cu rate la dezvoltator… Plătesc niște rate lunare la Rin Grand Hotel, care a fost, al cui a fost! Aș vrea să nu se scrie prostiile astea despre mine! Domnul Florin, care este președinte la asociația de proprietari din spate, nici măcar din față, unde mi-am achiziționat eu apartamentul, este disperat! Vrea cu tot dinadinsul să preia el administrația din față”, a mai spus Andreea Mirică.

”Aceste lucruri se petrec de ani de zile, Florin Grigore nu face nimic”

Și asta nu e tot! Femeia recunoaște problemele care sunt de ani de zile în complexul rezidențial. ”Nu prea mă preocupă acest subiect! Acele lucruri se petrec unde dumnealui este proprietar la asociația de proprietari din spate (n.r.- Ce ziceți de lucrurile legate de prostituție, trafic de droguri, trafic de minore etc?). Ele nu se petrec în față, unde sunt noii proprietari, se petrec în spate de ani de zile. Asta pentru că se închiriază apartamente în regim hotelier, iar dumnealui (n.r.- Florin Grigore) nu face nimic! Mereu vine poliția”, a mai spus Andreea Mirică.

Florin Grigore a continuat cu acuzațiile la adresa ,,fostei” lui Robert Negoiță. ”Apelurile făcute în instanță de Andreea Mirică au fost formulată pentru ca structura organizată să-și vadă în continuare de activitate, evaziunea fiscală să meargă așa cum a fost până acum iar pierderile să fie facturate în continuare pentru proprietarii de bună credință. Din punctul nostru de vedere, prin deciziile luate, Tribunalul București a consfințit ca strcutura infracțională să-și vadă în continuare de activitate!”, ne-a mai spus Florin Grigore.

Andreea Mirică a câștigat titlul Miss Turism în concursul Miss Litoral 2014. Ea este femeia care a înlocuit-o pe Sorina Docuz (Miss Buzău 2009), după ce aceasta a divorțat la notar de Robert Negoiță.

