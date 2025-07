Fostul handbalist face acuze fără precedent: minoră drogată, luată cu salvarea din ”blocul vedetelor”! Reacția lui Robert Negoiță e fabuloasă!”Cine e Gațu?!”

Prostituția și traficul de minore continuă în compexul rezidențial din zona de sud a Capitalei, complex pus pe picioare de frații Robert și Ionuț Negoiță. Oamenii sunt din ce în ce mai revoltați după ce chiar în ultimul weekend au văzut scene revolătoare cu o minora care, mai mult moartă decât vie, a fost luată cu salvarea după ce luase o supradoză! Cristian Gațu a auzit și el ce s-a întâmplat și spune că șpăgile date la cel mai înalt nivel din politica românească au făcut ca acest caz să fie mușamalizat. Mai mult decât atât, Gațu a preferat să plece la Oradea pentru a scăpa din complexul rezidențial bucureștean, unde prostituția și traficul de minori și de droguri sunt la ordinea zilei. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a vorbit exclusiv pentru CANCAN.RO despre acuzațiile grave pe care i le-a adus fostul handbalist.

Fostul handbalist ne-a declarat că a aflat despre scenele de groază care s-au pretrecut în weekend în complexul unde există și „blocul vedetelor”, cu apartamente deținute de fotbaliști, persoane cunoscute din showbiz, dar și interlopi celebri.

”S-au dat bani! E inadmisibil!”

”Eu nu am mai ajuns la București. Sunt la Oradea de două luni. Nu s-a schimbat nimic. A fost plătit, clar! (n.r- De ce spuneți asta?) De pomană sperăm, pentru că nu s-a schimbat nimic! Eu nu am mai fost acolo, dar din ce mi s-a spus, iar a venit poliția și o fată de etnie romă, nu are importanță, a fost luată cu salvarea pentru că era drogată rău de tot! (n.r.- De curând s-a întâmplat?) Da, de câteva zile! (n.r.- De ce nu se întâmplă nimic?) Pentru că, după părerea mea, s-au dat bani!”, a declarat Cristian Gațu.

Președintele asociatiei de locatari, Florin Grigore, ne-a dezvăluit ultimele noutăți din acțiunile sale întreprinse în justiție. ”Avem un dosar depus la Parchetul General, de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care a stabilit competența la Direcția Națională de Combatere a Criminalității Organizate și Terorismului la DIICOT, care este în cercetare. Am înțeles că în data de 18 iunie ar fi fost o descindere în care au fost ridicate mai multe persoane, care se ocupă de traficul de minori și de prostituție. Avem un dosar la Parchetul Tribunalului București, care se află într-o fază avansată a cercetării judecătorești și mai avem o solicitare adresată ANAF, direct structurii centrale, vizavi de niște surse de provieniență a unor sume de bani pentru cei care au achiziționat imobilele”, a spus Florin Grigore, președintele asociatiei de locatari Rin Grand Residence.

Acesta din urmă a continuat cu dezvăluirile și a spus ce reacție așteaptă din partea autorităților. ”Sper ca odată cu aceste măsuri pe care statul le ia la ora actuală pentru a se scoate bani pentru necesitatea continuării activității, de a se colecta mai corect taxe și impozite, prin acțiunile celor trei instituții ale statului s-ar colecta surse importante de bani pentru bugetul de stat, pentru că toată lumea știe că cea mai m are activitate infracțională de evaziune și spălare de bani este la fostul Rin Grand Hotel. Este chiar un renume al locație cum că în respectivul imobil se face trafic de persoane, trafic de droguri, evaziune fiscală, spălare de bani, trafic de minori… Este ceva ce se întâlnește la fiecare pas”, a mai spus Florin Grigore.

Ultimele probleme în complexul din zona de sud a Capitalei, Rin Grand Residence, au fost chiar în weekend. Pe grupul de whatsapp al asociației de proprietari (vezi foto), oamenii scriu că au văzut cum o minoră de etnie romă a fost luată de urgență cu salvarea, fiind drogată, iar mama ei urla disperată: ”Mi-ați distrus copilul! Ați drogat-o și ați folosit-o atâția toată noaptea”! Altcineva a acuzat dur poliția, a cărei intervenție a lăsat de dorit: ”Nu știu ce face poliția, că toți cei strânși acolo așteaptă să vină. E ceva de netolerat!”

”E o prostie, nu știu cine e Cristian Gațu!”

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a rămas uimit de acuzațiile aduse de legenda handbalului românesc, Cristian Gațu. El a susținut că nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în prezent în complexul rezidențial. ,,Cine e Cristian Gațu? (n.r.- fostul handbalist). Așa… ce spune că, unde anume? (n.r.- în complexul rezidențial Grand Rin Residence) Ce treabă am eu cu asta? L-am construit, e adevărat (n.r.- râde), ce treabă am eu cu ce se întâmplă acolo? Eu vă spun, nu am nicio legătură cu subiectul. Nici măcar nu știu despre ce este vorba. Este o prostie. Toată construcția asta pe care o faceți e o prostie. Ce treabă am eu cu asta? Eu l-am construit, e adevărat. L-am construit, l-am gestionat acum 15 ani! Dar de atunci nu am nicio legătură cu subiectul! Eu nu știu cine e domnul Gațu, dar ce spune e o prostie!”, ne-a declarat Robert Negoiță.

CITEȘTE ȘI: Scandal uriaș în ”blocul vedetelor”: ”Prostituție, trafic de persoane, droguri și…decese!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.