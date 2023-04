Miliardarul Rupert Murdoch, în vârstă de 92 de ani, și-a anunțat cea de-a patra soție că divorțează de ea, anul trecut. Modul în care a ales să îi comunice acest aspect, însă, a lăsat-o pe Jerry Hall, fosta parteneră, „interzisă”! Iată mai jos, în articol, detaliile.

Miliardarul Rupert Murdoch și Jerry Hall, cea de-a patra soție a sa, au divorțat. Anul trecut, în luna iunie, fosta sa parteneră a avut parte de un real șoc. Cât timp își aștepta soțul acasă, la conacul lor din Oxfordshire, Jerry Hall a primit un e-mail neașteptat. Odată ce l-a deschis, pentru a-l citi, a văzut că este din partea soțului. Atunci, miliardarul a anunțat-o că vrea să divorțeze de ea.

Miliardarul Rupert Murdoch și e-mail-ul „buclucaș”

Miliardarul Rupert Murdoch a anunțat divorțul de fosta soție printr-un simplu e-mail. Deși pare ireal, se pare că miliardarul ar fi apelat la această modalitate de a-i transmite fostei partenere că nu mai dorește să fie cu ea.

„Jerry, din păcate, am decis să pun capăt căsniciei noastre. Cu siguranță că am avut momente bune, dar am multe de făcut… Avocatul meu din New York îl va contacta imediat pe al tău”, ar fi scris Rupert Murdoch în mesajul respectiv.

Pe de altă parte, pentru fosta parteneră, șocul a fost imens. Terry Hall, în vârstă de 66 de ani, nu s-a gândit nicio secundă că va primi un asemenea e-mail din partea miliardarului. După divorț, Rupert și Terry au păstrat o legătură de prietenie. Însă, apropiați de-ai fostei soții susțin că a fost „devastată, înnebunită și umilită” din cauza mesajului respectiv.

Pe timpul căsniciei cu miliardarul, Terry Hall a făcut tot posibilul ca fostul soț să fie bine. Nu doar că s-au izolat împreună, pentru a nu se îmbolnăvi de Covid-19, pe perioada pandemiei, dar a acordat o importanță deosebită sănătății lui, arată The Guardian.

