Moment amuzant! Ce a observat un agent imobiliar într-o fotografie făcută la una dintre casele care s-a ocupat: “Iubesc acea persoană”

Un agent imobiliar a fost pus într-o situație tare amuzantă… fără voia lui! În timp ce era la serviciu el a observat un detaliu “cu greutate” într-o fotografie făcută la una dintre casele care s-a ocupat. Și asta pentru că proprietarul locuinței a crezut că nimeni nu va observa acel ceva nepotrivit din poza perfectă. Imaginea a ajuns pe Internet și, în timp ce unii oameni au râs în hohote, alții au împărtășit experiențele nefericite prin care au trecut.

Unele persoane își fac singure pozele la case atunci când se decid să le scoată la vânzare. Ulterior, acestea ajung la un agent imobiliar care le sortează pe cele mai reușite pentru ca potențialii cumpărători să fie mai ușor de convins.

Ei bine, recent, un proprietar nu a reușit să își convingă partenera, partenera sau copilul să coboare din pat și a găsit soluția potrivită, credea el! A încercat să o ascundă sub o pătură, însă, “micul secret” s-a aflat, iar imaginea a ajuns pe rețelele de socializare, unde face senzație.

“Pur și simplu, iubesc acea persoană care este așa: «Aș putea să mă dau jos din pat în timp ce agentul imobiliar face o poză sau aș putea deveni un ghemotoc în pat»”, a scris Beth pe Twitter.

Just love that this person was like, I could get out of bed while the estate agent takes a picture or I could become b e d l u m p pic.twitter.com/vpIdIJN8ZD

