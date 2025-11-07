Acasă » Știri » Moment solemn în cadrul congresului PSD. Politicienii au ținut un minut de reculegere pentru Ion Iliescu

De: Denisa Iordache 07/11/2025 | 15:12
Sursă foto: Inquam Photos / Liviu Florin Albei

Sorin Grindeanu a transmis un mesaj de recunoștință în cadrul Congresului PSD, a punctat realizările istorice și a reafirmat angajamentul social-democrat al formațiunii. Mai mult, delegații au ținut un moment de reculegere pentru Ion Iliescu. Află mai multe detalii în articol!

Sorin Grindeanu a amintit momentele dificile prin care partidul a trecut și a spus că este încrezător în viitorul PSD.

„De azi, PSD redevine un partid al fiecărei generații, al clasei de mijloc și al fiecărei familii din România! Și am încredere că alături de voi – coloana vertebrală a acestui partid – vom ajunge acolo unde ne-am propus. Să nu uităm cine suntem! Suntem partidul care a ținut România în picioare când au venit crizele economice sau politice, dar și cei care au construit atunci când ceilalți au vrut să dărâme”, a spus Sorin Grindeanu.

În timpul discursului, Grindeanu a vorbit despre recunoștința față de foștii președinți PSD. De asemenea, el a făcut comparații dure cu alte formațiuni politice.

„Alții – liberali, progresiști sau auriști – se pot lăuda doar cu crearea Statului Paralel, cu tăierea salariilor, cu bătaia de joc și hoția din pandemie, cu majorarea TVA sau cu nimic”, a spus Sorin Grindeanu.

O parte importantă din cadrul congresului a fost cea în care social-democratul a cerut respect pentru trecut și a ținut un moment de reculegere pentru fostul președinte al partidului PSD și al României, Ion Iliescu:

„În același timp, stimați colegi, vreau să onorăm memoria fostului președinte Ion Iliescu și să păstrăm un moment de reculegere pentru tot ceea ce a însemnat contribuția sa la consolidarea democrației în România”.

