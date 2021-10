Momente de panică pentru Deea Codrea, însărcinată în 39 de săptămâni: ”Ceva atât de rău eu nu am mai avut până acum”

Deea Codrea a trecut prin momente cumplite! Însărcinată în 39 de săptămâni, vedeta le-a dezvăluit fanilor situația neplăcută din ultimele zile.

Deea Codrea este pe ultima sută de metri cu sarcina! Vedeta va deveni mămică pentru prima oară și abia așteaptă să-și țină băiețelul la piept. A intrat în a 39-a săptămână de sarcină, însă recent s-a confruntat cu o situație neplăcută.

Deea Codrea a avut niște dureri cumplite și a crezut că intră în travaliu și că va naște înainte de termen. Nu putea nici măcar să stea în picioare, iar timp de trei zile a trecut prin momente de spaimă. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” le-a dezvăluit fanilor prin ce a trecut, motivându-și totdată absența de pe rețelele de socializare.

”Vă mulțumesc pentru toate mesajele, sunteți minunați. Nu am fost așa activă pentru că am avut trei zile super grele. Am avut o problemă groaznică cu nervul sciatic, bebe aparent apăsa pe el. Îmi crea aceste probleme de mobiliate și nu puteam să stau în picioare pe loc. Asta însemna că nu puteam sta în fața oglinzii sau să îmi fac duș fără să ridic un picior undeva în aer sau să îl sprijin.

N-aveam nicio problemă să urc scări sau să merg. Din weekend am observat că nu puteam să urc scările, m-am pus în fund, în mijlocul scărilor. Dureri groaznice, am crezut că dacă în momentul ăla nu mi se instalează travaliul atunci… nu știu când se mai instalează. Dureri cu plânsete, criză de durere, ceva atât de rău eu nu am mai avut până acum. Au trecut, Slavă Domnului!”, a povestit Deea Codrea.

Ce nume a ales pentru băiețelul ei

Deea Codrea a cunoscut celebritatea după ce a participat la emisiunea ”Bravo, ai stil! celebrities”. Tot prin intermediul show-ului de la Kanal D, tânăra l-a cunoscut și pe iubitul său, cu care a rămas ulterior însărcinată după nouă luni de relație.

În luna mai a acestui an, Deea Condrea își anunța fanii că va deveni mămică într-un videoclip emoționant: ”S-a întâmplat să mi se întample. Fără să caut, fără să strig, fără să alerg, fără să fie nevoie măcar să mă întreb. S-a întâmplat să apari și să apară. Să simțim. Să fim…poate că nici tu, nici eu, nu speram, nu bănuiam. Din doi ne-am născut noi, așa e dragostea, se întâmplă, pur și simplu. În sfârșit, acasă. Bun venit acasă, suflețel. Vorbim de tine încă de când am început să vorbim de noi”, a scris, atunci, Deea Codrea.

Tânăra trăiește cea mai frumoasă experiență din viața ei și a dezvăluit că va deveni mămică de băiat. Atât Deea Codrea cât și Andrei erau ferm conviși că vor fi părinți de fetiță, dar iată că Universul le-a pregătit altceva. Până să știe dacă vor avea o fată sau un băiat, ei aveau un nume de fată în minte, Tokyo. Ulterior, după ce au aflat că vor avea un băiețel s-au gândit să-l numească ”Liam”.