Momente de panică pentru Nicole Cherry. Artista a rămas blocată în lift

Nicole Cherry a trecut prin momente de groază! Artista a rămas blocată în lift și a apăsat butonul de alarmă.

Cântăreața a avut parte de o experiență extrem de neplăcută. Nicole Cherry își ține la curent fanii cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei, iar recent le-a dezvăluit acestora un incident traumatizant. Artista a tras o sperietură zdravănă și a fost la un pas să facă un atac de panică.

Nicole Cherry a rămas blocată în lift. Acesta s-a blocat la etajul 14, iar cântăreața nu avea semnal la telefon ca să anunțe pe cineva. Din fericire, însă, liftul și-a revenit în momentul în care vedeta a apăsat butonul de alarmă. De teamă, însă, ea a urcat un etaj pe scări.

”Am rămas blocată în lift adineauri. M-am speriat puțin, puțin mai mult. Mai stau și la etajul 15 și pe lângă asta nici nu e semnal deloc. Am apăsat eu pe alarmă și imediat și-a revenit și m-a lăsat la 14, că acolo am rămas blocată, și un etaj am luat-o pe scări. Nu venea cel de-a doilea lift și în ăsta în care am rămas blocată nici că nu mai urc”, a spus Nicole Cherry pe Insta Story.

Nicole Cherry locuiește cu iubitul ei

Nicole Cherry și-a deschis susfletul și a vorbit, recent, și despre relația ei. Artista și Florin Popa sunt împreună de aroximativ trei ani și au planuri mari împreună. Deși ea mărturisise în urmă cu puțin timp că nu-și dorește să mai aibă o relație în viitorul apropiat, se pare că Florin Popa i-a schimbat percepția și a cucerit-o iremediabil pe artistă.

Cei doi locuiesc împreună și sunt extrem de fericiți. De asemenea, recent, un fan a întrebat-o pe vedetă cum este relația ei, iar Nicole a răspuns.

“Perfectă nu este nicio relație. Deci, clar nu o să spun că este perfectă, dar aș putea spune că este echilibrată. Avem un echilibru care ne ajută să trecem peste orice”, a spus solista.