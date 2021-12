Momente grele pentru Larisa Iordache! Gimnasta urmează să fie operată astăzi, pentru a șaptea oară: ”Ce urmează mă sperie”

Problemele de sănătate ale Larisei Iordache par să nu se mai sfârșească. Gimnasta urmează să fie operată astăzi, pentru a șaptea oară. Iată ce a mărturisit sportiva înainte de intervenție.

Momente grele pentru gimnasta Larisa Iordache

Anul 2017, Campionatele Mondiale de la Montreal, Larisa Iordache urma să intre în concurs în prima probă a calificărilor pentru individual compus, unde era una din favorite. În timpul încălzirii, gimnasta s-a accidentat și a fost scoasă din sală plângând, fiind transpotată într-un scaun cu rotile. Larisa Iordache suferite o ruptură a tendonului lui Ahile.

Au trecut 4 ani de la marea nenorocire, iar gimnasta urmează să fie operată astăzi, pentru a șapta oară. Larisa Iordache este sub îngrijirea medicilor din Viena, acolo unde va avea loc intervenția chirurgicală:

”Cu una în plus sau cu una in minus cam tot aia e…Pentru mine azi este o zi destul de ciudată, sunt la Viena și urmează să intru in operație pentru a scapa de durerea de la gleznă. A 7-a operație, nu-i chiar ușor, dar nu mă plâng!

Știu că ăsta este un pas foarte simplu în vindecarea gleznei mele, dar ce urmează ma sperie mai tare (cârje, recuperare, etc.) dar măcar o sa fiu stăpână pe piciorul meu și nu o să mai îmi creeze probleme”, a spus Larisa Iordache pe Instagram.

Larisa Iordache a avut un an greu. În vară, gimnasta și-a pierdut cea mai dragă ființă: mama. Femeia suferea de mulți ani de o boală cruntă, iar în ultima perioadă starea de sănătate devenise tot mai șubredă.

