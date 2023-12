Momentul pe care Alina Eremia nu-l va uita niciodată! S-a întâmplat chiar pe scenă, Poliția a luat-o pe sus: ”Eram cu ochii închiși…”

Alina Eremia lovește din nou, într-un interviu de zile mari, acordat pentru CANCAN.RO! Dacă data trecută artista vorbea în premieră despre relația cu socrii, dar și despre planurile sfârșitului de an, acum artista face noi dezvăluiri. Fosta protagonistă a serialului „Pariu cu viața” a relatat, cu lux de amănunte, cea mai insolită experiență trăită vreodată pe scenă.

Și tot într-un spectru al „necunoscutelor” despre Alina Eremia se încadrează și divulgarea celei mai mari dependențe a vedetei. Solista se menține impecabilă în permanență, dar recunoaște că are o slăbiciune la care apelează atunci când nu o vede nimeni.

Alina Eremia dezvăluie cea mai marcantă experiență trăită pe scenă: „La un moment dat simt pe cineva în spatele meu care țipa”

CANCAN.RO: Care e cea mai amuzantă experiență trăită la un concert, vreodată?

Alina Eremia: Am căzut, dar asta s-a întâmplat pe la începuturi. Cea mai funny a fost când s-a urcat un domn polițist lângă mine pe scenă, în timp ce cântam și m-a speriat foarte tare. Dar la modul că vreau să-ți descriu puțin scena, ca să poți să vizualizezi tot momentul. Eram cu ochii închiși, noi purtăm căști, cântam piesa „Poartă-mă”, era un moment foarte magic, intrasem în starea piesei, eram pătrunsă de melodie. Și la un moment dat simt pe cineva în spatele meu care țipa, că era foarte tare muzica pe scenă, «vă rog foarte mult să le spuneți oamenilor din dreapta scenei să nu se mai îmbulzească la poze!». Eu, în primă fază, m-am speriat. Am oprit piesa, am făcut anunțul de maximă importanță și apoi am reluat piesa, că nu puteam să o iau de la mijloc. A fost amuzant, pe asta n-o s-o uit niciodată.

CANCAN.RO: N-a fost ciudat să fii oprită chiar în mijlocul actului?

Alina Eremia: Cred că putea să mai aștepte până la finalul piesei, având în vedere că nu era vreo situație de maximă urgență sau alarmantă, nu ardea nimic.

Artista își divulgă cea mai mare dependența, în exclusivitate pentru CANCAN.RO : „Mă abțin, dar am un dulăpior la care mai atentez, când nu mă vede nimeni!”

CANCAN.RO: Ești dependentă de telefon, Alina?

Alina Eremia: Nu pot să mă declar dependentă, evident că este un instrument pe care-l folosesc, e o extensie a mâinii mele, este unul dintre obiectele muncii.

CANCAN.RO: Care este dependența ta?

Alina Eremia: De iubire. Glumesc, dependența mea sunt dulciurile. Mă abțin, dar am acolo un dulăpior la care mai atentez, când nu mă vede nimeni. Îl deschizi, le vezi acolo, nu poți să le ignori și zici «haide, că iau doar un pic de ciocolată sau uite bombonica asta», dar cu măsură, evident.

CANCAN.RO: Edy e mai restrictiv decât tine la acest capitol?

Alina Eremia: Nu e mai restrictiv, este un stil de viață pentru el. Realmente nu face niciun fel de efort. El a ales să mănânce sănătos, să aibă un regim alimentar foarte echilibrat. Este cel mai bine bărbat.

