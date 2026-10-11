Monica Doroftei a prins „captura” zilei. Soția campionului aleargă ca o furnicuță pentru aprovizionarea familiei

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Soția fostului campion Leonard Doroftei a ieșit la cumpărături într-o ținută relaxată, dar atent aleasă. CANCAN.RO a surprins-o pe Monica Doroftei la ieșirea dintr-un magazin Lidl, însă nu accesoriul de lux a fost cel care ne-a atras atenția, ci „captura” zilei. Vedeta a plecat acasă cu o ladă plină, semn că aprovizionarea familiei a fost o misiune tratată cât se poate de serios. Vezi mai jos imaginile!

Când ai construit o familie de peste trei decenii, ai trecut prin lumina reflectoarelor și ai stat alături de unul dintre cei mai cunoscuți pugiliști ai României, o sesiune obișnuită de shopping pare, cel puțin la prima vedere, floare la ureche. Pentru Monica Doroftei, însă, o oprire la Lidl a venit cu o misiune cât se poate de serioasă… aprovizionarea cu fructe. Și nu ne referim la două mere și trei banane, ci la o cantitate demnă pentru întreaga familie. Monica a mers la cumpărături fără să pară preocupată de nimic altceva și și-a văzut liniștită de treabă, ca orice femeie care știe exact ce are de bifat de pe listă.

Monica Doroftei a făcut aprovizionarea cu fructe

Monica Doroftei a făcut aprovizionarea cu fructe

Monica Doroftei a făcut aprovizionarea pentru casă

CANCAN.RO a surprins-o pe soția lui Leonard Doroftei la Lidl, de unde aceasta a ieșit hotărâtă și, mai ales, bine aprovizionată. Monica nu s-a încurcat cu una-două plase de cumpărături, ci a plecat cu o adevărată rezervă de fructe, așezată într-o ladă generoasă. Semn că, în familia Doroftei, vitamina C nu se negociază!

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Discretă și fără să caute atenția, Monica Doroftei și-a văzut liniștită de treabă. Dacă soțul ei a fost obișnuit o viață între ring, cantonamente și competiții, Monica pare să aibă propriile „meciuri” de dus la bun sfârșit. Iar unul dintre ele pare să fi fost, de data aceasta, cu raionul de fructe.

Doamna Doroftei a optat pentru un outfit casual, numai bun pentru o zi în care ai de rezolvat treburi prin oraș. Blugi albi, o cămașă albastră din denim și o pereche de balerini maro, însă eleganța nu se discută, așa că, accesoriul de lux integrat în ținută a fost geanta din colecția Louis Vuitton. La 51 de ani, vârstă pe care a împlinit-o recent, soția lui Leonard Doroftei continuă să atragă atenția prin forma sa fizică. Poate că lada de fructe surprinsă de CANCAN.RO este, până la urmă, una dintre piesele importante din „strategia” ei.

Nu știm dacă în meniu urmează un smoothie, o salată de fructe sau pur și simplu provizii serioase pentru casă, însă un lucru este cert… în familia Doroftei, fructele nu lipsesc niciodată din peisaj.

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