Monica Gabor și-a ieșit din minți din cauza unei femei care l-a criticat pe Mr. Pink: „Și dacă ar avea, tot aș sta lângă el!”

Monica Gabor și-a regăsit fericirea în brațele lui Mr. Pink, un om de afaceri chinez stabilit la Los Angeles. Frumoasa șatenă este implicată în afacerile lui și este și o mamă vitregă perfectă pentru micul Anthony. Recent, Monica a postat o fotografie în care apare la masă alături de logodnicul ei. Una dintre fanele ei i-a scris la poză și i-a spus că a observat, într-unul din live-urile făcute de afacerist, că acesta are carii.

Monica Gabor a reacționat imediat la comentariul răutăcios făcut de respectiva femeie. Ea i-a sărit în apărare logodnicului său. Vedeta i-a explicat că Mr. Pink are, de fapt, aparat dentar. Oricum ar fi, șatena a mărturisit că nu ar deranja-o nici dacă ar avea carii.

„Are aparat dentar. Nu are nicio carie. Și dacă ar avea, tot aș sta lângă el!”, a replicat Monica Gabor.

Monica este topită după fiul lui Mr. Pink

Monica Gabor are un fiu vitreg, de care lumea a aflat abia în timpul sărbătorilor de iarnă, după ce Irina Columbeanu a postat videoclipuri cu el pe canalul ei de Youtube. Manechinul se înțelege de minune cu băiețelul lui Mr. Pink. Și este o mamă model pentru Anthony.

Ador copiii, mai ales acest băiețel minunat, fratele Irinei. Spend time with those you love. One day you’ll say ‘I wish I had…’ or ‘I’m glad I did!’ (n.r. – Petrece timp cu cei pe care îi iubeşti. Într-o zi vei spune „Îmi doream să o fi făcut” sau „Sunt bucuroasă că am făcut-o!)”, a declarat recent vedeta.