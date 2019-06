Monica Gabor, transformată radical de Mr. Pink, după ce a fost “scorpia” de la Izvorani. Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Irinel Columbeanu

Fosta “scorpie” de la Izvorani, așa cum “s-a autoproclamat” în trecut Monica Gabor, a fost transformată radical de Mr. Pink. Frumoasa brunetă este acum partenera ideală pentru milionarul chinez, care continuă să stea cât poate departe de viața publică. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu muncește din zori și până în seară pentru familia ei din Statele Unite ale Americii, unde locuiește de aproape 10 ani.

Monica Gabor, transformată radical de Mr. Pink, după ce a fost “scorpia” de la Izvorani

Pe vremea când era căsătorită cu Irinel Columbeanu, Monica Gabor avea o mică armată de angajați. Simona și Ionuț sunt doi tineri harnici pe care ea și fostul soț i-au angajat pentru a face menaj în vila impunătoare de la Izvorani, dar să se ocupe și de mâncare și de îndeplinirea mofturilor stăpânei casei. Ulterior, Simonei și lui Ionut li s-au alăturat bona Elena, șoferul Voicu Pânzar, poreclit Ricky Martin și șoferul musculos Adrian Filote. “La Izvorani sunt o mică scorpie. Dacă o persoană nu-și mai face datoria ca la început, îi sugerez lui Iri să o înlocuiască! Eu nu iau decizii, dar pot să-mi influențez soțul”, a mărturisit Monica Gabor în cadrul unui interviu mai vechi oferit în 2008, relatează click.ro.

Foștii angajați ai brunetei nu reușeau să stea prea mult timp în preajma ei, iar Simona și Ionuț nu au făcut excepție. După ce au plecat din casa lui Irinel Columbeanu, ei le-au povestit prietenilor lor prin ce coșmar au trecut. “Monica era mereu nervoasă, ridica tonul și nu putea fi mulțumită cu nimic. Avea un discurs pe care îl folosea foarte des: «Vă convine sau nu, eu sunt doamna Columbeanu în casa asta»”, au declarat apropiați de-ai celor doi foști angajați la începutul lui 2009, potrivit sursei citată mai sus.

La 31 de ani, Monica Gabor trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de miliardarul Mr. Pink, alături de care locuiește într-o vilă somptuoasă din Malibu, un oraș superb din statul american California. Cu îndrăgitul cuplu stă și Antony, fiul afaceristului dintr-o altă relație. Frumoasa româncă muncește ore în șir: gătește, se implică în creșterea și educația “băiatului ei vitreg”, se ocupă de casă, dar și de grădină și, sunt zile în care sarcinile ei nu iau sfârșit nici în afara locuinței.

“Eu fac curăţenie. Am avut menajere, dar am realizat că nimeni nu poate face mai bine curăţenie decât tine. El (n.r.: Mr. Pink) este foarte organizat şi tipicar, stăm doar noi doi în casă, nu avem animale de companie, aşa că nu sunt probleme. Eu gătesc multă mâncare chinezească, spune că e cea mai bună mâncare din lume, probabil fiindcă este făcută cu dragoste. A mâncat sarmale, îi plac, e înnebunit după jumări. Eu fac singură meditaţii şi mai am perioade când, nu neapărat cad în depresie, dar am momente mai dificile. Mr. Pink este perfect pentru mine fiindcă el mă sprijină emoţional, iar eu de asta aveam nevoie. Ascult ce îmi spune el, ce îmi spun surorile mele şi tatăl meu”, a povestit Monica Gabor în cadrul unei ediții mai vechi de la “Teo Show”. În ultimii ani, vedeta o primește pe fiica ei în casa în care trăiește, iar Irina Columbeanu are o relație apropiată cu logodnicul mamei sale.

Monica Gabor NU este șomeră în SUA

Monica Gabor lucrează în SUA și merge la serviciu cu un autoturism de 300.000 de dolari, mai exact un Rolls Royce Wraith, pe care l-a primitcadou de la logodnicul ei asiatic. Românca s-a instalat în biroul lui Mr. Pink situat într-o clădire de pe Rodeo Drive, celebrul bulevard din Beverly Hills, și îl ajută în afacerile cu celebra băutură energizantă, care-i poartă numele. Iar asta nu e tot! Fosta “scorpie” de la Izvorani a devenit profesoară suplinitoare la o şcoală din Beverly Hills. Ea le predă limba engleză copiilor de imigranţi și este foarte mândră de jobul său.

Monica Gabor se iubește cu Mr. Pink de aproape 10 ani

Monica Gabor s-a născut pe 8 ianuarie 1988 la Bacău şi este fotomodel. Ea a fost căsătorită cu omul de afaceri Irinel Columbeanu. Cei doi au devenit părinţi de fetiţă pe 18 ianuarie 2007, iar în 2011, ei au divorţat. După despărţirea de afaceristul de la Izvorani, modelul şi-a refăcut viaţa alături de miliardarul chinez Mr. Pink, pe numele din buletin Poe Qui Ying Wangsuo. La începutul lui 2018, Monica Gabor a fost dată de gol de fiica biologică, Irina Columbeanu, că, peste Ocean, ea a devenit mamă adoptivă pentru fiul iubitului său. Pe “fratele vitreg” al Irinei îl cheamă Antony.