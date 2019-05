Abia acum s-a aflat! Ce a ajuns să facă pentru bani Monica Gabor în SUA

Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu, a decis să se mute în America, în urmă cu cinci ani. L-a cunoscut pe Mr. Pink, un chinez bogat, iar viața ei a luat-o pe un alt făgaș. Monica a devenit profesoară suplinitoare la o şcoală din Beverly Hills, unde le predă limba engleză copiilor de imigranţi.

Ea a dat podiumul de fotomodel, pe catedră, întrucât Monica Gabor a fost acceptată ca profesor suplinitor la lecţiile de limba engleză a imigranţilor, la ”Beverly Hills Unified School District Instructional Center”, scrie Click.ro.

“E un sentiment foarte plăcut să predai. În primul rând, predau din inimă pentru că mă identific cu imigranţii şi, în al doilea rând, predau ce ştiu din cărţi. Mă determină pe mine să învăţ pentru mine însămi din ce în ce mai mult, pentru că vreau să împart cu ei cât mai mult din ce studiez. Este obositor, dar foarte satisfăcător. Sunt multe ore de pregătire înaintea cursurilor propriu-zise. Mă simt foarte bine în această postură, mi-e drag să fiu la şcoală.

Am început să învăţ engleza din clasa a cincea, mereu mi-a plăcut. În clasa a 11-a deja am primit diplomă de competenţe lingvistice excelente în limba engleză. Când începi să călătoresti, înveţi cu adevărat orice limbă străină, nu numai limba engleză. Când te muţi într-o altă ţară te obişnuieşti să vorbeşti în ritmul şi dialectul lor.

Este greu la început, ţi se pare că toată lumea vorbeşte prea repede, pentru că până traduci în română ce ţi s-a spus, ei trec deja la propoziţia următoare”, a declarat Monica pentru perfecte.ro.

”În timpul săptămânii stau în Beverly Hills pentru că merg la şcoală, weekend-urile le petrec în Malibu. Când sunt în Beverly Hills încep cursurile de la 9 dimineaţa şi termin la ora 4 după amiaza. Acest lucru îl fac de trei ori pe săptămână, în zilele libere mă văd cu prietenii, merg la întâlniri de afaceri cu Pink şi mă duc cu Anthony (fiul lui Mr. Pink – n.n.) la karate. În weekend-uri stăm, în general acasă, gătim, avem grijă de casă (curăţenie, etc.) şi ne uităm la filme cu Anthony. Alte dăţi mergem la tot felul de locuri de joacă sau la Santa Monica Pier, unde este un parc de distracţii”, a mai povestit Monica.

Stă într-o vilă de 3,5 milioane de dolari

Locuinţa lui Mr. Pink, bărbatul cu care Moni şi-a refăcut viaţa după divorţul de Irinel, din 2011, este evaluată la 3,5 milioane de dolari şi are vinotecă, saună, sală de fitness, bucătărie din marmură, living cu şemineu, baie complet albă, cu mobilă din lemn masiv, piscină înconjurată de palmieri. Reşedinţa lui Mr. Pink este populară în SUA, pentru că mai mulţi solişti de hip-hop au „antamat-o” pentru diverse filmări. În plus, la reşedinţa afaceristului chinez, Irinuca o va regăsi şi pe mătuşa Ramona, sora mamei ei, dar şi pe Anthony, fiul pe care Mr. Pink îl are dintr-o relaţie anterioară.