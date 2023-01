Monica Tatoiu, dezvăluiri din relația cu Victor Tatoiu. Din ce motiv ajung cei doi să se ,,certe”

Monica și Victor Tatoiu formează unul dintre cele mai puternice și mai cunoscute cupluri din România. Cei doi au un mariaj care durează de aproape 40 de ani de zile. Cum se înțeleg după atât de mulți ani petrecuți împreună a povestit chiar Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu și soțul ei se iubesc și se respectă, deși au viziuni diferite asupra vieții și a anumitor subiecte. Recent, femeia de afaceri a povestit că între ei există discuții în contradictoriu pe teme politice.

Monica Tatoiu, despre relația cu soțul ei

În cadrul unui interviu pe care l-a oferit în presă, Monica Tatoiu a vorbit despre cum decurge mariajul său cu Victor Tatoiu. Deși relația lor a fost una presărată cu năbădăi, de-a lungul anilor, înțelepciunea și-a spus cuvântul. Chiar dacă au devenit mai liniștiți și nu se mai ceartă, singurele lor discuții în contradictoriu sunt pe teme politice.

„După ce am stat atâta timp bot în bot cu Tatoiu, m-aș duce în Cosmos! Noi nu ne certăm (n.r. râde). Vă dați seama, după 37-38 de ani, nu ne mai certăm… doar că el are niște idei politice, eu am altele și numai de aici încep discuțiile. El zice că eu sunt ‘Putinistă’ (n.r. râde), eu îi zic altele.

Avem viziuni total diferite apropo de geo-politică. După aproape 40 de ani de când stăm împreună, noroc cu războiul din Ucraina că ne-a mai dat subiecte de discuție. Ne-am certat chiar rău! Dacă auziți de o crimă pasională, noi suntem”, a povestit Monica Tatoiu, potrivit Fanatik.

Monica Tatoiu, secretul unei căsnicii reușite

Femeia de afaceri a învățat din relațiile pe care le-a avut care sunt secretele funcționării unui mariaj. Monica Tatoiu le-a oferit sfaturi prețiose tinerilor care vor să îmbătrânească lângă persoana iubită.

„Căsnicia este un parteneriat. Dragostea o începe, respectul reciproc și încrederea o cimentează. Arta compromisului este esențială. Nu o ai la 30 de ani. Eu sunt la al treilea mariaj. Când am ales ultima dată, am făcut-o foarte atent. Mi-am ales partenerul cel mai bun de plecat „în adâncurile” vieții.

Nu vă grăbiți cu făcutul de copii și căsătoria. Crește speranța de viață. Când o faci, gândește-te cum veți arăta împreună peste 30 de ani. Și, neapărat, uitați-vă la familia partenerului, mai ales la mamă. Ca să știți ce o să iasă la suprafață după ce consumați mierea!”, spunea femeia de afaceri în urmă cu ceva timp, potrivit informațiilor apărute în presă.