Mormântul lui Valeriu Sterian, vandalizat! Cine este vinovatul

Piatra funerară a lui Valeriu Sterian a fost distrusă. Pe internet circulă o imagine cu ce a mai rămas din mormântul marelui artist. Deocamdată nu se știe cine este vinovatul însă fanii lui Valeriu Sterian speră să se afle într-un final făptașul.

Valeriu Sterian, răpus de cancer la 48 de ani

Valeriu Sterian a fost casatorit din 1976 cu Lucia Sterian. In toamna lui 1999, artistul a fost implicat intr-un accident de circulatie pe Bd. Gheorghe Magheru din centrul Capitalei, in urma caruia doua persoane si-au pierdut viata. A fost arestat pe data de 4 octombrie a aceluiasi an, fiind acuzat de ucidere din culpa si conducere a autoturismului sub influenta bauturilor alcoolice, dar a fost eliberat dupa o luna, considerandu-se ca poate fi cercetat in stare de libertate.Procesul n-a mai avut loc din cauza decesului inculpatului, Sterian gasindu-si sfarsitul pe 16 septembrie 2000, cu cateva zile inaintea implinirii varstei de 48 de ani, fiind rapus de cancer.