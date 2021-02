Motivul dureros pentru care Marius Elisei a divorțat de Oana Roman: „Nu a contat cât a fost dragoste”

Marius Elisei a explicat, în cadrul unu interviu, de ce a vrut să divorțeze de Oana Roman. Se pare că, deși atunci când nu s-au căsătoriți nu a contat, până la urmă diferența vârstă a fost cea care a făcut diferența.

Bărbatul este mai tânăr cu zece ani decât Oana și ajunsese un punct în care s-a văzut nevoit să se gândească la viitorul lui și al fiicei sale.

„Eu îmi mai doresc copii, nu vreau să o las pe Izabela singură. Am 34 de ani, Oana are 44, diferenţa nu a contat, cât a existat dragoste”, a declarat Marius, la ProTV.

Oana nu mai poate face copii

Vedeta nu mai poate rămâne însărcinată niciodată, iar orice operație în zona abdomenului i-ar putea fi fatală.

Oana Roman a mărturisit că nu mai poate face copii și că a fost la un pas de septicemie după ce a născut-o pe fetița ei.

„După ce am născut, am avut niște probleme de sănătate care mi-au pus viața în pericol, adică era să mor. Pentru a-mi salva viața, am făcut o operație, care a durat nouă ore.

Eram la un pas de septicemie. Am o plasă în partea stângă a abdomenului. Practic nu mai am mușchi acolo. Am stat cinci zile la Reanimare, am avut 70 de puncte de sutură și am stat cu sondă urinară șapte zile, iar în spital am fost internată aproape trei săptămâni”, dezvăluia Oana Roman, la Xtra Night Show.

