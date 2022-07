Motivul halucinant pentru care o tânără din Iași a fost concediată de patron: „Îmi sperii clienții!”

Alina, o tânără din Iași, și-a spus povestea cutremurătoare de viață. Aceasta susține că a trăit doar în chinuri din clipa în care a suferit un accident acasă și s-a ars cu o ciorbă fierbinte. Românca are cicatrici pe gât și pe mâini. Iată prin ce momente dureroase a trecut.

Alina a povestit că la vârsta de 14 ani a rămas doar ea cu cei trei frați ai săi acasă, deoarece mama lor a fost nevoită să plece în străinătate, pentru a le oferi un trai mai bun. Tot în acea perioadă, a trebuit să ia oala cu ciorbă fierbinte de pe sobă și din greșeală a scăpat-o pe gât și pe braț, iar de atunci este nevoită să trăiască alături de cicatricile lăsate de lichidul care avea aproape 100 de grade.

Cum a reușit Alina să se automutileze

Tânăra din Iași susține că a fost criticată și abuzată verbal de multe persoane, pentru felul în care îi arată acum pielea topită de ciorbă.

„Noi suntem o familie modestă, cu 4 frați. Când aveam 14 ani, mama mea a hotărât să plece din țară, să muncească în străinătate. Eu am început să am grijă de frații mei și am învățat să gătesc.

Într-o zi, când eram la țară, trebuia să iau un vas cu ciorbă fierbinte de pe foc. Știți cum sunt sobele la țară. Când am luat oala de pe sobă, am alunecat și am scăpat-o. S-a vărsat lichidul, iar atunci m-am ars pe gât și pe braț.

Am stat două săptămâni internată în spital, apoi o săptămână acasă. Am început școala și copiii râdeau de mine, spuneau că am semne, cicatrici, nu voiau să stea de vorbă cu mine, nu mai aveam prieteni. Din cauza asta m-am izolat, m-am închis în mine.

Cu timpul, am încercat să trec peste asta, dar nu am reușit în totalitate. Chiar dacă râdeam de față cu oamenii și eram veselă, în sufletul meu plângeam”, a declarat Alina, în cadrul unui interviu.

Concediată că are cicatrici

Mai mult, la ultimul ei job, Alina a fost dată afară, deoarece patronul a considerat că îi sperie clienții cu cicatricile ei de pe corp. La fel s-a întâmplat și la școala de șoferi. Instructorul auto al fetei i-a spus că i se face scârbă atunci când se uită la ea, iar cel care se afla la conducere i-a spus că dacă nu îi convine acuzațiile făcute de bărbat, să își ia dosarul și să plece.

„La mână am fost operată și nu era foarte mare cicatricea. Se vedea, era vizibilă cea de pe braț, dar și cea de pe gât, pentru că încercam mereu să le acopăr. Eu nu pot purta bluze decoltate, doar ceva la baza gâtului. Când mergeam la petreceri, toată lumea se uita la mine din cauza cicatricilor. La locurile de muncă am avut probleme din cauza lor.

Ultima dată, m-au concediat din acest motiv. Îmi spuneau că nu te vreau cu cicatrici, îmi sperii clienții, acoperă cicatricile, să nu se vadă. Lumea este foarte rea. Unele persoane înțeleg situația, altele nu. Eu am suferit o traumă și încă sufăr din cauza asta.

Am fost respinsă și de la școala de șoferi. Într-o zi mi-a spus instructorul: Vai, nu pot mânca, mi-e greață când văd așa ceva pe mâna ta. Te rog să cobori. Atunci l-am rugat să nu mă mai jignească și m-am dus să-i spun patronului ce s-a întâmplat. Patronul mi-a zis că dacă nu-ți convine, să-ți iei dosarul și să pleci”, a mai povestit tânăra din Iași, pentru BZI.

Recent, tânăra a luat o decizie care s-ar putea să-i schimbe mult destinul. A mers la un salon de tatuaje din oraș și a solicitat să-i fie acoperite cicatricile.

