Motivul neașteptat pentru care Anastasia Soare și-a concediat fiica: ”Nu credea că o s-o dau afară, dar asta am făcut!”

De: Mirela Loșniță 24/11/2025 | 22:52
Sursă: Profimedia
Anastasia Soare, românca devenită un adevărat fenomen în industria de frumusețe și fondatoarea unei afaceri evaluate la un miliard de dolari, a făcut o dezvăluiri incredibile despre fiica sa. În cadrul conferinței de presă dedicată lansarii cărții ei, „Conturul unui vis”, aceasta a vorbit despre cea mai valoroasă lecție de viață pe care i-a dat-o fiicei sale, Norvina.

Anastasia Soare a lansat cartea ‘Conturul unui vis’, iar în biografia ei, femeia de afaceri povestește cum a răzbit în SUA, după ce a fugit din țară pe vremea regimului comunist. Cunoscută drept „Regina Sprâncenelor”, Anastasia Soare este astăzi miliardară, conduce o companie internațională de renume, se numără printre apropiații elitelor de la Hollywood și se bucură de respect și admirație oriunde în lume.

Anastastia Soare și-a concediat fiica

Norvina, fiica ei, îi este astăzi mână dreaptă în cadrul afacerii de succes pe care o conduce, dar când era mai tânără a avut parte de o lecție complet neașteptată de la mama ei. Aceasta și-a concediat fiica pe motiv că întârzia des la serviciu.

„Întârzia des la serviciu. Era foarte tânără, seara se ducea cu prietenele la club, și am dat-o afară. Nu credea că o s-o dau afară, dar asta am făcut. Și-a luat un alt job pentru o lună de zile și a venit la salon, să-i împrumut niște bani, că nu avea bani să-și plătească chiria. Bineînțeles că nu i-am dat banii, nu am vrut, pentru că îmi doream extraordinar de mult să se întoarcă, era foarte bună în ceea ce făcea. N-am vrut să o rog eu, am vrut să mă roage ea pe mine. Și după vreo două ore de stat la salon și așteptat să-i dau bani împrumut, i-am zis că nu-i pot da suma respectivă, dar că-i pot da încă o șansă. O șansă cu reguli diferite, pe care a fost obligată să le respecte! A fost cea mai bună lecție pe care i-am dat-o. Ea a început să lucreze pentru mine încă de când era în liceu, lucra cu jumătate de normă la recepție. Și-a câștigat banii pentru că nu îi dădeam prea mult de cheltuială, nu am răsfățat-o’, a declarat Anastasia Soare la conferința de presă care a avut loc la lansarea cărții ei, ‘Conturul unui vis’.

