Motivul neașteptat pentru care Anastasia Soare și-a concediat fiica: ”Nu credea că o s-o dau afară, dar asta am făcut!”

Anastasia Soare, românca devenită un adevărat fenomen în industria de frumusețe și fondatoarea unei afaceri evaluate la un miliard de dolari, a făcut o dezvăluiri incredibile despre fiica sa. În cadrul conferinței de presă dedicată lansarii cărții ei, „Conturul unui vis”, aceasta a vorbit despre cea mai valoroasă lecție de viață pe care i-a dat-o fiicei sale, Norvina.
Anastasia Soare a lansat cartea ‘Conturul unui vis’, iar în biografia ei, femeia de afaceri povestește cum a răzbit în SUA, după ce a fugit din țară pe vremea regimului comunist. Cunoscută drept „Regina Sprâncenelor”, Anastasia Soare este astăzi miliardară, conduce o companie internațională de renume, se numără printre apropiații elitelor de la Hollywood și se bucură de respect și admirație oriunde în lume.
Norvina, fiica ei, îi este astăzi mână dreaptă în cadrul afacerii de succes pe care o conduce, dar când era mai tânără a avut parte de o lecție complet neașteptată de la mama ei. Aceasta și-a concediat fiica pe motiv că întârzia des la serviciu.
„Întârzia des la serviciu. Era foarte tânără, seara se ducea cu prietenele la club, și am dat-o afară. Nu credea că o s-o dau afară, dar asta am făcut. Și-a luat un alt job pentru o lună de zile și a venit la salon, să-i împrumut niște bani, că nu avea bani să-și plătească chiria. Bineînțeles că nu i-am dat banii, nu am vrut, pentru că îmi doream extraordinar de mult să se întoarcă, era foarte bună în ceea ce făcea. N-am vrut să o rog eu, am vrut să mă roage ea pe mine. Și după vreo două ore de stat la salon și așteptat să-i dau bani împrumut, i-am zis că nu-i pot da suma respectivă, dar că-i pot da încă o șansă. O șansă cu reguli diferite, pe care a fost obligată să le respecte! A fost cea mai bună lecție pe care i-am dat-o. Ea a început să lucreze pentru mine încă de când era în liceu, lucra cu jumătate de normă la recepție. Și-a câștigat banii pentru că nu îi dădeam prea mult de cheltuială, nu am răsfățat-o’, a declarat Anastasia Soare la conferința de presă care a avut loc la lansarea cărții ei, ‘Conturul unui vis’.
