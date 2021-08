Motivul pentru care Dragoș Bucur își închide conturile personale pe rețelele de socializare

În urmă cu câteva luni, Dragoș Bucur a fost intens criticat după ce a anunțat într-o postare făcută pe Facebook că nu se vaccinează împotriva noului coronavirus și că nici nu poartă mască de protecție.

În prezent, Dragoș Bucur a luat decizia de a renunța complet la rețelele de socializare pentru că, spune el, acestea reprezintă un mediu fals, în care oamenii nu își dezvăluie adevărata față și nici intențiile reale. „E o discuție foarte delicată și sensibilă. Care e șmecheria, de fapt, să afle lumea ce am mâncat eu la micul dejun sau cu ce m-am îmbrăcat sau ce poze mișto am făcut eu pe unde am fost? Mi se pare că hrănim așa un monstru care crește și nu se mai satură niciodată. Și, vorbind din perspectiva mea, îmi face rău”, a declarat Dragoș Bucur, pentru protv.ro.

Prezentatorul emisiunii de la Pro TV, “Visuri la cheie”, mai spune că odată cu înaintarea în vârstă, scade ți interesul pentru social media. „Cred că are legătură cu vârsta, cred că se creează o altă ierarhie în viața oamenilor odată cu trecerea anilor. Am vorbit de curând cu fata mea, care e la vârsta adolescenței, despre chestia asta cu publicul, cu așa-zisele vedete din România și din afară… Care-i treaba? De fapt, nu e nicio valoare acolo. Dacă e o valoare, e prin produsul pe care-l arăți. Dacă ești un artist, important e ce produs prezinți”, a adăugat actorul.

Dragoș Bucur, aspru criticat de persoane publice

Lucian Mîndruță l-a taxat pe colegul său de breaslă, căruia i-a spus: “Am fost și eu celebritate, așa că îl înțeleg pe Dragoș Bucur că nu mai vrea să poarte masca. E foarte greu pentru ego să nu te mai recunoască lumea pe stradă. Ideal ar fi acum și un tricou cu numele, că la televizor scrie prea mic”.

Dragoș Bucur a primit o reacție acidă și din partea scriitoarei Petronela Rotar: “Păi nu a zis nimeni că e nevoie să ai creier şi cunoştinţe de cercetător ştiinţific pentru a juca în filme. Poţi avea talent ca actor şi să nu prezinţi urme de gândire critică, nu ai fi primul. Dar nu e musai să te şi lauzi cu asta”.

