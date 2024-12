Motivul pentru care Ema Karter a acceptat rolul de ”Burlăciță”. A luat decizia, după trei ani și jumătate în care s-au adunat frustrările

Ema Karter a decis că ei i se va potrivi de minune rolul de ”Burlăciță”, așa că a acceptat propunerea venită de la RXF! Da, RXF, am scris bine, pentru că organizația care face show cu gale de arte marțiale mixte s-a extins: a trecut și la alt gen de spectacole, care, nu cu mult timp în urmă, au făcut furori la Antena 1. Al doilea sezon al emisiunii difuzate pe Youtube o are în plim plan pe Ema, după ce în anteriorul spectacol a făcut Bogdan Mocanu. Ce a împins-o pe starleta filmelor pentru adulți să accepte provocarea? CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Ema Karter e ”Burlăcița” RXF-ului, iar în jurul ei se vor strânge bărbați pe alese. De altfel, aceștia au la dispoziție timp berechet pentru a se înscrie în competiția în care au șansa să ajungă la inima Emei! O Ema care a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, motivul pentru care e un picuț…disperată!

Ema Karter își caută jumătatea la show-ul RXF, unde e ”Burlăcița”

Miruna Milu, pe numele ei adevărat, s-a săturat să fie singurică, vrea sufletul pereche, vrea un iubit, pentru că de trei ani și jumătate suferă în tăcere. Acum, și-a anunțat dorințele neîmplinite, de altfel, cele care au condus la participarea ei într-un astfel de show.

”Vreau să mă pun la casa mea. M-am plictisit singură și îmi doresc să-mi fac o relație. Sunt singură de trei ani și jumătate și simt nevoia de o relație. Un om lângă care să adorm, să mă trezesc, să facem lucruri împreună .

Vreau să mă îndrăgostesc, dar cum nu răspund pe social media și îmi place interacțiunea directă cu un om… am decis să fiu noua ,,Burlăciță“.

Am emoții mari. Nu am mai fost la o întâlnire de mult și o să am întâlnire cu fiecare concurent în parte pentru a ne cunoaște, a vedea dacă avem ceva în comun și există atracție”, a dezvăluit Ema Karter.

Câștigătoarea unul premiu la Berlin, unde a fost alături de nume grele ale industriei filmelor pentru adulți (Vezi AICI detaliile), nu are de gând, însă, să pună punct job-ului care a consacrat-o (Vezi AICI declarațiile vedetei).

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.