Motivul pentru care Irina Rimes nu se duce niciodată la plajă: ”Asta este strict părerea mea”

Irina Rimes este una dintre cele mai apreciate cântăreţe, artista având mii de fani pe reţelele de socializare. Însă, jurata de la Vocea României nu postează deloc poze sexy sau în costum de baie, Irina preferând fotografii haioase, care să aibă o anumită însemnătate.

Recent, Irina Rimes a povestit în cadrul unui interviu, pentru EGO.ro că adoră să aibă pielea albă, considerând că este semnul aristocrației, acesta fiind unul dintre motivele pentru carer nu ajunge mai niciodată la plajă.

„O vacanță nu era în plan, dar după tot ce s-a întâmplat în ultimul timp am trecut-o în plan. Cred că corpul meu are nevoie de odihnă. Dar nu să merg la plajă și să stau la soare. Eu nu mă bronzez. O dată pentru că nu am răbdare și a doua oară pentru că bronzul, după cum știți afectează pielea și atunci prefer să am pielea albă de aristocrată. Cam atât. Dar asta este strict părerea mea.

Îmi place să văd fetele bronzate, îmi place să văd picioarele bronzate, dar nu la mine. Oricum eu nu prea îmi arăt picioarele, nu prea îmi arăt corpul”, a povestit Irina Rimes pentru EGO.ro.

Artista a mărturisit că nu alege o vestimentație mai sumară nu pentru că ar avea vreun complex, ci pur și simplu deoarece, în momentul de față, stilul vestimentar abordat este cel în care se simte cel mai bine.

Irina Rimes a explicat că preferă vacanțele mult mai active, în care are ceva de făcut, nu doar să stea pe un sezlong și să se bronzeze.

„Îmi plac mai mult vacanțele active, decât vacanțele pasive. Îmi place dintr-o vacanță de două săptămâni o zi să stau pe plajă și să nu fac nimic, dar peisajul trebuie să fie perfect. Oceanul trebuie să fie turquoise, nisipul trebuie să fie alb și palmierul trebuie să fie înalt. Dacă am aceste trei chestii pot să stau și să nu fac nimic. În rest îmi place să iau ATV-ul să mă plimb, să mă răstorn, să fac tot felul de chestii”.

Irina Rimes se va căsători în curând?

Într-un interviu recent, cântăreața în vârstă de 30 de ani a vorbit și despre o posibilă nuntă cu David Goldcher. „Atunci când doi oameni se iubesc, își fac planuri de viitor și noi avem planurile noastre de viitor, dar sunt ale noastre. Nu știu dacă trebuie să ne grăbim undeva (n.r. – oficializarea relației) și dacă o să o facem, probabil o să o facem intim și nu o să știe nimeni”, a mai dezvăluit Irina Rimes.

