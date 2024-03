Motivul pentru care o influenceriță s-a lăsat de online și s-a angajat într-o corporație: “Am obosit să…”

Cariera clădită în mediul online a ajuns să fie în trend. Asta pentru că influencerii apar pe bandă rulantă, iar tinerii și nu numai ajung să câștige sume colosale din postările pe care le fac pe internet. Mulți sunt cei care au renunțat la job-urile lor, să devină creatori de conținut. Câștigurile sunt bune, iar munca nu ar fi atât de solicitantă precum un loc de muncă normal. Ei bine, nu este și cazul Anei care a renunțat să fie influenceriță pentru un loc în corporație.

Ana Wolfermann era o influenceriță cunoscută în mediul online, până a decis să pună stop carierei ei. Se bucura de mult succes pe internet, iar banii veneau pe bandă rulantă în urma campaniilor pe care le făcea. Doar că, într-o zi s-a simțit prea extenuată să mai facă postări și s-a gândit la viitorul ei. Așa că, a renunțat la jobul de creator de conținut și s-a angajat într-o corporație.

Ana le-a povestit tuturor pe TikTok că în ultimii trei ani a fost o influenceriță cu normă întreagă, lucru care i-a asigurat viitorul din punct de vedere material. Le-a mărturisit internauților care o urmăresc că a avut parte de multe privilegii datorită muncii ei în online, însă a simțit nevoia să pună stop.

„Nu am putut profita de aceasta pentru că a trebuit să-mi dedic mult timp studiului în școală. Eram atât de entuziasmată să fac asta cu normă întreagă. Natural, odată ce am absolvit, am ales să urmez această cale”, a dezvăluit Ana, pe rețelele de socializare.