Majda Aboulumosha refuză să mai particpe la vreun reality show, după ce a bifat nu mai puțin de trei prezențe la un astfel de proiect. Simpatica prezentatoare de la Vorbește lumea a declinat ofertele primite de la Survivor All Stars, dar și pe cea de la Asia Express. Tot aceasta a mai spus, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, că prezența sa, alături de actualul ei iubit, la show-ul Antenei 1, ar fi constituit un adevărat spectacol… umoristic .

Majda Aboulumosha a devenit cunoscută ca și actriță, grație rolurilor sale din primele telenovele românești. În prezent, simpatica prezentatoare care are propria sa rubrică la Vorbește lumea, a dispărut din astfel de proiecte, dar, ne spune aceasta, este convinsă că va reveni într-un rol potrivit. De asemenea, Majda ne-a vorbit și despre motivul pentru care a renunțat să mai urmeze cursurile UNATC, la un an de când a fost admisă la facultate.

Într-un amplu interviu, acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Majda nu a ascuns nici faptul că după ce a bifat nu mai puțin de trei prezențe la un reality, a refuzat să mai facă parte din astfel de competiții pentru supraviețuire.

„Actoria rămâne dragostea mea”

CANCAN.RO: Bună, Majda… Pe când te vom revedea într-un serial TV?

Majda: Mă bucură faptul că oamenii mă întreabă asta și nu uită că am făcut parte din aceste distribuții. Dar momentan nu s-a oferit nimic, ceva în care să simt că pot fi acolo. În plus, e mai greu atunci când faci parte și dintr-o emisiune TV să fii și acolo, la filmări. Tot ce înseamnă telenovelă sau serial trebuie să fii non-stop disponibil pentru filmări.

CANCAN.RO: Ai renunțat, momentan, la actorie?

Majda: Niciodată nu am renunțat. Actoria rămâne dragostea mea. Cu siguranță se va mai întâmpla să joc. Și cu siguranță va fi un rol care să mă reprezinte.

CANCAN.RO: Mai ții legătura cu foștii colegi din telenovele?

Majda: Cu foarte mulți dintre ei eu vorbesc și acum, cu Doinița, cu Augustin, cu Ioana Ghinghină, cu Diana Dumitrescu, cu doamna Carmen Tănase, cu Virginia Roghin. Nu ne auzim doar o dată, la nu știu cât timp. Ne și vedem. Adică nu am ieșit din lumea asta.

Atâtea ore la filmări, de la 5 dimineața până chiar poate a doua zi până dimineața. Venea o mașină și ne lua. Chiar am împărțit multe.

„Am fost doar călătoare de meserie”

CANCAN.RO: Ai fost într-o alergătură continuă…

Majda: Tot asta fac și acum. Mulți mă întreabă cum mai pot. Și cu familia, și cu proiectele online și toate celelalte, și cu emisiunea. Dar mereu am fost așa. Asta e menirea mea, am venit pe lumea asta să dăruiesc cât mai multă energie și iubire. Și să fac ce-mi place.

CANCAN.RO: Ai terminat o facultate de turism… Ai profesat ca ghid vreodată?

Majda: În viață nu e important ceea ce termini ca și facultate, sunt foarte mulți tineri care după studii fac cu totul altceva. Eu sunt după principiul că trebuie să-ți urmezi visul. Să nu dispară din mintea ta. Ghid turistic mi-am dorit să fiu la vremea aceea. Din acest motiv am și făcut acea facultate. Indiferent de vârstă, dacă e ceva ce-ți place, trebuie să vezi dacă ți se potrivește.

Am fost doar călătoare de meserie. Mi-a plăcut atunci pentru că mama avea o prietenă care era ghid turistic și era înconjurată de atâta lume. O ascultau și erau fascinați de ceea ce vorbea. Dar și eu fac asta acum. Mi-am dorit să fiu înconjurată de oameni, ascultată. Acum și eu călătoresc în lumea mea și îi fac pe oameni să mă asculte.

De ce a renunțat, după un an, la Facultatea de actorie

CANCAN.RO: Facultatea de actorie te-a tentat mai puțin?

Majda: Am făcut un an de UATC. Apoi l-am înghețat. Fix când am dat și am intrat, fără ca să știe vreun coleg de-al meu, profesorii îmi erau colegi. Am dus repertoriul domnului Florin Zamfirescu să-l vadă, și a fost foarte bine făcut. Și am intrat. Doarcă atunci am aflat că sunt însărcinată. Am mers la cursuri încă două luni, după ce am născut. Apoi am renunțat, a fost întrun moment în care am vrut să văd dacă pot face teatru și actorie. Mi-am răspuns singură la întrebarea dacă aș intra. Eu mai făcusem un a și de teatru masca, jonglerie, catalige, papainoage…prin parcuri. Acum vreo 11 ani. Am vrut să văd, saă-mi testez anumite limite.

A refuzat și Survivor All Stars, și Asia Express

CANCAN.RO: Când îți vei mai testa limitele într-un alt reality show?

Majda: Am fost la Fermă, și la Survivor. Am și câștigat Super trip. De competiție nu am dus lipsa. Am fost și acum chemată, pentru All Stars. Dar am refuzat. Eu sunt după principiul că toate lucrurile le faci într-o anumită măsură.

Nu voi mai participa la Survivor. Am spus după ce am ieșit că nu mi-e frică să mai repet experiența, deși e foarte greu. Dar nu m-aș mai duce acum.

„Dacă aș merge cu al meu, s-ar prăpădi lumea de râs”

CANCAN.RO: Poate te vedem atunci la Asia Express, împreună cu iubitul tău…

Majda: Doamne, păi dacă am merge noi acolo, se prăpădesc oamenii de râs. Am avut oferte și de acolo, dar mai demult. El nu se consideră persoană publică. Tot timpul ne-am ținut relația la privat. Nu e în lumea asta, nu consideră că ar fi necesar. El e mult mai haios decât mine.

CANCAN.RO: Fiica ta are aceeași pasiune actoria. A fost la vreun casting până acum?

Majda: Mai are puțin și împlinește 11 ani. O las să descopere singură ce înseamnă lumea artistică. Momentan se concentrează pe școală. Dar o voi susține, dacă-și dorește și va fi pregătită. Dar îi place. Nu s-a dus la niciun casting, nici nu mi-a cerut asta.

CANCAN.RO: Cu Laurette te-ai împăcat?

Majda: Nu voi răspunde la această întrebare.

„Asta-i viața mea și-mi place”

CANCAN.RO: După ce gătești la Vorbește lumea, mai faci asta și acasă?

Majda: Asta fac și la emisiune. Dar și acasă. Tot timpul după emisiune am senzația că am gătit. Dar ajung acasă și-mi dau seama că trebuie să o fac din nou.

CANCAN.RO: Pentru tine mai ai timp?

Majda: Am și grijă de mine. Merg la tratamente corporale. Nu stau deloc, de dimineața până seara. Asta-i viața mea și-mi place.

CANCAN.RO: Te bate gândul să-ți faci vreo intervenție estetică?

Majda: Momentan nu mă bate gândul, dar nu spun „nu”. Eu tot timpul am susținut femeile să-și facă, dar cu o anumită limită. Să-și păstreze sănătatea, dar să se identifice cu ele înseși.

