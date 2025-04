Motivul pentru care Romina Gingașu nu face copii. A spus tot: ”M-am obișnuit cu gândul”

Romina Gingașu a vorbit despre una dintre cele mai dificile decizii pe care a fost nevoită să le ia de când este căsătorită cu Piero Ferrari. Românca și-a încălcat principiile, a trecut cu vederea propriile dorințe și a acceptat că nu va fi niciodată mamă. Care este, de fapt, motivul din spatele deciziei de a nu avea urmași cu milionarul italian?

Romina Gingașu și Piero Ferrari formează un cuplu de 8 ani. Încă de la început, cei doi au decis de comun acord să nu aibă niciodată copii, românca fiind cea care și-a călcat pe inimă și a acceptat cu greu ideea că nu va deveni mamă. Invitată în emisiunea lui Denise Rifai, soția italianului a făcut dezvăluiri neașteptate din culisele căsniciei cu milionarul Piero Ferrari.

Originară din Călărași, prin prisma meseriei sale – a lucrat în aviație și a vândut avioane de lux, Romina Gingașu a ajuns să fie soția lui Piero Ferrari, moștenitorul imperiului auto italian. Viața româncei s-a schimbat radical de când este partenera de viață a milionarului, atât în bine, cât și în rău. Cei doi formează un cuplu de 8 ani, iar de dragul soțului ei, Romina a fost dispusă să renunțe la o parte din relațiile vechi de prietenie și să se dedice aproape în totalitate afaceristului.

Am renunțat la viața cu prietenii mei. Ei sunt vara la petreceri în St. Tropez. Mi-ar plăcea să fiu alături de ei, pentru că sunt tânără și am tot dreptul, dar intervine responsabilitatea de familie, responsabilitatea alături de el, a cinelor și evenimentelor companiei sale, care au prioritate.”, a răspuns Romina atunci când Denise Rifai a întrebat-o când s-a îndrăgostit de soțul ei.

Întrebată dacă este greu să iubească un bărbat cu 47 de ani mai în vârstă, Romina Gingașu a mărturisit din contră. Relația ei cu Piero Ferrari se bazează pe respect și iubire. În ceea ce privește prejudecățile lumii, românca nu are niciun fel de problemă, mai ales că societatea americană acceptă aceste diferențe mari de vârstă între parteneri.

”Nu, deloc. Din contră. Este foarte mult respect și viața este foarte liniștită. Societatea americană deja acceptă diferența asta de vârstă, e ceva normal acolo. Numai la noi, în Europa de Est, este puțin blamată, însă primul sfat a venit din partea familiei lui, care mi-a spus că nu plec niciodată urechea acuzelor legate de diferența de vârstă.

Dacă familia lui mi-a fost alături din primul moment, acest lucru nu a putut să ne dezbine niciodată. Nu avem un contract prenupțial. Înainte de căsătoria legală, am pus pe masă tot, proprietăți, conturi, tot, și a fost ok așa, fiecare cu ce are. Probabil în acel moment am devenit alt om”, a spus românca.