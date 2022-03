Motivul pentru care Roxana Vancea a ajuns la spital, de urgență, cu fiul ei: ”Pentru bebe este mult prea riscant”

Roxana Vancea a devenit mămică la jumătatea lunii noiembrie a anului trecut. Antrenoarea de fitness este extrem de fericită, după ce familia s-a mărit. Recent, aceasta a ajuns la spital, de urgență, cu fiul ei. Ce i s-a întâmplat micuțului?

Roxana Vancea a devenit mămică anul trecut, în luna noimebrie. Aceasta a adus pe lume un băiețel care, la naștere, a cântărit 3200 de grame și a avut 51 de centimetri. În cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Roxana Vancea a mărturisit faptul că a ajuns la spital, de urgență, cu fiul ei. Micuțul s-a confruntat cu probleme de sănătate. A fost nevoit să stea internat în unitatea spitalicească, timp de trei zile, din cauza unei bronșulite. Roxana Vancea a fost alături de acesta, în permanență.

„Este și o epidemie de varicelă, iar pentru bebe este mult prea riscant. Oricum, am fost internată cu el vreo trei zile în spital cu bronșulită. Lui nu ai ce să îi faci acasă. Nu poți să îi dai pastile, nu poți să-i dai nimic, fiind foarte mic. Am fost cu el în spital, cu perfuzii, cu de-astea”, a spus Roxana Vancea, în cadrul emisiunii ”Star News”.

Ce spune Roxana Vancea despre Zian, fiul ei

Într-o emisiuni de la Kanal D, în luna ianuarie, Roxana Vancea a mărturisit faptul că fiul ei este extrem de cuminte și nu face probleme.

“E un copil cuminte, chiar e un copil cuminte, atunci când nu îl doare nimic e sfânt, dar când îl doare ceva, nu știu de unde are plămâni aia… țipă, nu plânge, țipă… E perioada asta cu colicile, din păcate, el a făcut asta după o săptămână și încă îl țin. Are nouă săptămâni. Mai avem un pic, până la trei luni am înțeles că îl țin”, a spus Roxana Vancea despre fiul ei, în luna ianuarie.

