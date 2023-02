Motivul pentru care tânăra din imagine nu s-a sărutat niciodată, până la 32 de ani. Ce s-a întâmplat în ianuarie 2023

Allora Campbell a devenit „celebră” în întreaga lume, după ce a dezvăluit că nu s-a sărutat niciodată, până la 32 de ani. Mai mult de atât, tânăra din New York nu a mers la nicio întâlnire de amor, până de curând. Povestea ei a luat, în ianuarie, o întorsătură total neașteptată.

Tânăra de 32 de ani a refuzat să meargă la întâlniri și, mai ales, să se sărute cu un bărbat. Pentru că-l aștepta pe „prințul pe cal alb”, Allora a așteptat, în zadar, ani buni. La un moment dat, a început chiar să se gândească la faptul că ea ar fi problema pentru care nu poate să-și găsească alesul.

Timp de aproape două decenii, l-a căutat pe Făt Frumos, fără rezultat. Ca urmare, s-a căutat pe sine, a călătorit, și-a făcut viața singură. Povestea se putea termina aici, dar un episod din ianuarie 2023 i-a schimbat firul narativ.

(CITEȘTE ȘI: Povestea incredibilă a tinerei care susține că poate vedea fantome încă de când avea 8 ani: „M-a sărutat pe frunte”)

Ce s-a întâmplat în ianuarie 2023 cu tânăra de 32 de ani

Allora și-a încercat norocul cu aplicațiile online de întâlniri, dar discuțiile păreau sortite eșecului. Într-un final, a dat de un tânăr cu care a ieșit nu o dată, ci de patru ori!

„Am fost îngrozită pentru prima întâlnire. Am cântat „I Have Confidence” ,din „The Sound of Music” pentru întreaga mea călătorie”, a spus ea.

Într-un final, cei doi s-au și sărutat. Astfel, tânăra de 32 de ani și-a dat seama că nu este nimic greșit în a ieși cu bărbați și chiar să treci la nivelul următor.

„Nu există nicio cronologie. Viața este un maraton, nu o cursă. Nu este nimic în neregulă în a veni la întâlniri sau la dragoste într-o etapă ulterioară”, a mărturisit Allora pentru South West News Service.

(CITEȘTE ȘI: O tânără susține cu acte că e soția ”Videochatistului”, deși acesta a sărutat o blondă la LOFT: ”A mai avut escapade, dar întotdeauna se întoarce acasă pentru că suntem căsătoriți!”)