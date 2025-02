Motivul REAL pentru care Daniela Crudu nu a mai făcut nuntă cu tatăl copiilor ei: ”Nu mai vreau să...”

Se poate spune că Daniela Crudu este acum femei de casă. Are un iubit care o respectă și este mamă a doi copii. Fosta asistentă TV a pus totul pe pauză și a decis să se dedice în totalitate familiei sale și creșterii micuților ei. Care este, de fapt, motivul real pentru care Cruduța nu vrea să facă nuntă cu tatăl copiilor ei.

De mai bine de 2 ani, Daniela Crudu a renunțat aproape în totalitate la aparițiile publice din showbiz-ul românesc. Fosta asistentă TV a devenit mamă de două ori, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei, iar întregu universul ei se învârte acum în jurul familiei sale.

Recent, în cadrul unui interviu, Cruduța a deschis cutia Pandorei și a dezvăluit motivul real pentru care nu a făcut încă nuntă cu iubitul și tatăl copilului ei. Fosta asistentă TV a mărturisit că nu mai are aceeași postă de viață ca în tinerețe, iar petrecerile fastuoase au ajuns să o obosească. Chiar și așa, aceasta a declarat că atunci când va avea chef de o petrecre, cel mai probabil o va pune de o nuntă.

Făcând comparație cu viața tumultuoasă pe care a avut-o în urmă cu mulți ani, Daniela Crudu recunoaște că în trecut nu și-a imaginat vreodată că va ajunge să aibă o familie atât de repede. Și-a dorit să fie mamă, și-a dorit o familie mare, iar acum se bucură de minunile din viața sa.

”Am slăbit imediat după naștere, luasem vreo 15 kilograme în sarcină. În prima vreo 12 kilograme am luat. La a doua sarcină am zis să mănânc mai mult, ca să iasă copilul mai mare. Tot 2,5 kilograme a avut. Am mâncat încontinuu, nu mă abțineam de la nimic. Ambele sarcini sunt la fel, în ambele am născut la 36 de săptămâni. Mie îmi plac schimbările. Întotdeauna le-am acceptat în viața mea și mă bucur de ele. Eu, învățată cu un anumit stil de viață, dintr-o dată să nu mai fac nimic, să stau la pat.

Eu până la vârsta asta nu am mai rămas niciodată însărcinată și îți dai seama că mi-am dorit. Așa îmi vedeam oricum viața, cu familie, cu copii, să văd și eu ce iese din mine, cum o să arate. În trecut nu mă vedeam mamă de copii așa rapid. Au fost perioade în trecut când mi-am dorit și nu s-a întâmplat, dar vezi, totul când vrea Dumnezeu, nu când vrem noi”, a mai spus Daniela Crudu.