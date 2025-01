Motivul real pentru care Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. nu au mai făcut un copil: ”La mine a fost clar!”

Au tot fost întrebați când vor face din nou un copil, dar până acum au păstrat discreția. Lavinia Pîrva a spus adevărul! Motivul pentru care ea și Ștefan Bănică Jr. nu au devenit din nou părinți! Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Ștefan Bănică Jr. trăiește o poveste de dragoste ca-n filme alături de Lavinia Pîrva, femeia în brațele căreia și-a găsit fericirea și liniștea. Cu toate acestea, cei doi nu au vrut să își mărească familia, iar mulți fani au fost curioși să afle care este motivul pentru care nu și-au mai dorit un copil.

Lavinia Pîrva și-a dorit mereu să păstreze discreția, însă a decis să își deschidă sufletul și vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut, dar și despre rolul de mamă. Cei doi au împreună un băiețel de cinci ani și jumătate. Anii au trecut, iar ei nici nu au mai adus în discuție posibilitatea de a mai face un copil. A rupt tăcerea și a dezvăluit că pentru ea este suficient un fiu. Partenera lui Ștefan Bănică Jr. a recunoscut că „meseria” de părinte nu este una ușoară, însă spune că este cea mai frumoasă etapă din viața ei.

„La mine a fost clar, am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât 3, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei. Auzeam înainte: “meseria de părinte e cea mai grea”. Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viață. „Eu spuneam ce poate să fie. Și așa este. Acești cinci ani au fost extraordinari, am învățat foarte multe și de la el, m-am descoperit pe mine, am descoperit alte lucruri pe care nu le știam despre mine și, într-adevăr, așa este. Când apare copilul, este o grijă pe care o ai cu tine toată viață, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”.

Lavinia Pîrva nu a fost de acord să angajeze o bonă pentru a avea parte de ajutor în creșterea fiului ei. Soția lui Ștefan Bănică Jr. și-a dorit să fie mamă cu normă întreagă, dar a acceptat sprijin din partea mamei sale atunci când Alexandru era foarte mic. Artista are o relație foarte frumoasă cu fiul ei, iar cu trecerea anilor au legat o conexiune de care este tare mândră.

„Eu am ales să fiu cumva părinte cu normă întreagă și mi-am dorit foarte tare să stau lângă Alexandru de când s-a născut, fără bonă. Nu a fost să fie, nu am simțit, nu s-a legat. Nu consider neapărat că e un lucru rău sau un bun, din contră, e chiar ce trebuie, dar la mine nu a funcționat. Am avut câteva încercări, dar nu a funcționat. M-a ajutat mama când Alexandru era foarte mic, dar după aceea singură. Am fost mereu cu el și sunt mândră de faptul că acum, la cinci ani jumătate, se vede, începe să prindă contur cam tot ce-am făcut în anii aceștia”, a mai spus Lavinia Pîrva.