Cascadorul Adrian Pavlovschi a murit, joi seară (19 aprilie), la vârsta de 61 de ani, după o lungă suferință. El a fost supus în urma cu câteva săptămâni unei intervenții chirurgicale, după ce a suferit un anevrism cerebral. Anunțul trist a fost făcut de prietenii lui, prin intermediul paginii de Facebook a cascadorului.

„Azi (joi, 19 aprilie), ora 19, cascadorul, prietenul și colegul nostru Adrian Pavlovschi a plecat să își întâlnească colegii care au trecut în neființă mult prea devreme: Paul Fister, Doru Dumitrescu, Szobi Czech și mulți alții care trebuiau să ne sfătuim cu ei. Să îi ierte Dumnezeu!”, au anunțat prietenii lui.

Adrian Pavlovschi a fost unul dintre creatorii școlii de cascadori din România, sub aripa lui Sergiu Nicolaescu, cel care i-a dat pe mână cele mai dificile scene din peliculele sale. Unul dintre cele mai memorabile roluri au fost în „Mihai Viteazu”, în care l-a întruchipat pe marele voievod în scenele de luptă din reconstituirea Bătăliei de la Călugăren, dar și dublură a marelui Florin Piersic în toate filmele cu Mărgelatu’.

Actorul român ce a fost adversar al lui Jean Claude van Damme, Steven Seagal ori Nicholas Cage urma să fie operat luni (23 aprilie), dar fiind vorba despre o intervenție chirurgicală extrem de grea, decizia urma să fie luată de o comisie. Din păcate, organismul lui Adrian Pavlovschi a cedat.

El era unul din membri fondatori ai Asociației cultural-artistice ”Vulturii Carpaților”, alături de crema cascadorilor profesioniști români, de asemenea actori de prestigiu, amintim Maia Morgernstern, Claudiu Bleonț, Flaviu Crișan, Mirela Klein ori Georgiana Neselan

El a jucat în numeroase producții, pritnre care amintim ”The Prophecy”, ”Case of Evil/ Tânărul Sherlock Holmes”, ”Diplomatic Siege”, ”The Necessary Death of Charlie Countryman”, ”Windfall”