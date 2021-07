”Eu am fost mai liber la închisoare decât în afară”. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de Tudor Sișu despre viața din spatele gratiilor

Tudor Sișu, membru al trupei la Familia, a avut de-a lungul timpului, probleme cu legea, artistul ajungând după gratii de mai multe ori.

Primele sale probleme au apărut încă din 2003 , când artistul a ajuns pentru prima dată în spatele gratiilor. Fusese arestat după ce polițiștii au prins doi traficanți de stupefiante din Târgoviște și au făcut o percheziție în apartamentul artistului. A fost eliberat în octombrie 2005, dar în 2006 a ajuns, din nou, în spatele gratiilor. La vremea respectivă, Tudor Sișu a fost arestat alături de alte persoane, după ce procurorii DIICOT au susținut că membrii grupării au distribuit heroină în Capitală.

Însă, după ce a petrecut ani buni la închisoare, Tudor spune că totul a fost o lecție dură de viață. ”Am fost de trei ori la închisoare. Eu am fost mai liber la închisoare decât în afară de multe ori. A fost un moment când eu mi-am dorit să merg la închisoare. A treia oară însă a fost o chestie veche, pe care nu am putut s-o evit. A fost greu a treia oară, se schimbase viața mea, eram relativ cuminte, aveam deja doi copii, dintre care unul avea o lună. A fost ciudat emoțional. Atunci aveam planuri, începusem să îmi dau seama ce vreau să fac, dar nu mai puteam să mai opresc ce se întâmplase. Eram supărat! Nu mai voiam să mai pierd timpul! Îți pierdeai viața! Mă gândeam că trebuie să ies de aici cât mai repede!”, a povestit Sișu la emisiunea online “În oglindă”.

”Am învățat să mă disciplinez”

Mărturiile cutremurătoare despre viața din spatele gratiilor ale lui Sișu s-au auzit și la emiunea ”La Măruță”, în urmă cu câteva săptămâni.

”Muzica m-a salvat… Nici nu i-aș spune muzică, muzică ar însemna să fii muzician, să am o partitură pe masă. Și nici artist nu sunt, pentru că joacă niște personaje. Și atunci nu sunt artist. Mie îmi place să scriu, îmi place să mă exprim prin versuri. Sincer, mi-ar fi plăcut să știu să cânt cu vocea, dacă aș fi avut calitățile necesare, dar nu am calitățile”, spunea atunci Tudor Sișu.

”Subiectul ăsta cu pușcăria nu este sensibil, dar nici nu e vreo realizare, știi ce zic? Am stat închis, în total, aproape 6 ani. Este o chestie de rutină, e ca și cum ai sta în casă. Am învățat să mă disciplinez, să știu cum să mă organizez ca să supraviețuiesc oricărei încercări” , a spus Tudor Sișu în cadrul aceleiași emisiuni.

Sursa foto: Capturi Video Youtube, Facebook, Tudor Sișu Instagram,