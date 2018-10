Narcisa Guță face shopping în magazine de fițe. Dar nici acolo nu renunță la…

Narcisa Guță face shopping în magazine de fițe. Fosta soție a manelistului Nicolae Guță preferă magazinele de ”fițe și figuri”, iar asta se întâmplă la intervale regulate de timp. Numai că Narcisa se dorește a fi în continuare în centrul atenției, chiar dacă numărul fanilor/urmăritorilor ei pare a fi în cădere liberă. Cel puțin în ultima vreme. Așa că apelează la tot felul de accesorii pentru a-și atinge ”obiectivul”.

Bineînțeles, Narcisa își ține fanii la curent cu toate activitățile din viața de zi cu zi, vizitele prin magazine fiind un motiv în plus pentru noi fotografii. ”La shopping”, a scris Narcisa în dreptul fotografiei pe care a postat-o pe pagina de socializare. Numai că numărul like-urilor nu a depășit, cel puțin până la momentul redactării acestui articol, cifra 100. Suntem siguri că Narcisa s-ar fi așteptat la mult mai mult, însă popularitatea ei, după cum scriam mai sus, este în scădere.

Narcisa nu a renunțat nici în magazin la ochelarii de soare pe care îi poartă și iarna, și vara. Aceștia ar fi un adevărat etalon care ar arăta nivelul de ”șmecherie” la care a ajuns posesoarea lor. Mai ales că Narcisa este – sau se simte – bârfită pe la toate colțurile de anumite persoane ”invidioase”.

În consecință, Narcisa dorește, permanent, să iasă în evidență, să șocheze, să impresioneze și să închidă gura tuturor bârfitoarelor.

NU RATA: NARCISA GUȚĂ, MAI SLABĂ CA NICIODATĂ! FOSTA SOȚIE A MANELISTULUI ESTE DE NERECUNOSCUT

Narcisa Guță face shopping în magazine de fițe. Și recunoaște că a devenit dependentă de operațiile estetice

Narcisa Guță a recunoscut, la un moment dat, că a devenit dependentă de operațiile estetice: „Nu mi-am facut asa multe interventii. Mi-am facut vreo 20. Mi-am facut implant la sani, cu ridicare, si am avut deviatie de sept la nas pe care am rezolva-o. Nu am pus exagerat la sani, pana in 500 ml. Nu am vrut nici sa fiu foarte exagerata. Fac sala, acum poate nu se vede ca sunt la televizor si televizorul ingrasa”, a dezvăluit ea.

CITEȘTE ȘI: NARCISA GUŢĂ, CE APARIŢIE! UN ADMIRATOR NU A MAI REZISTAT ŞI S-A INVITAT: ”AŞ VREA CHIAR EU SĂ…”