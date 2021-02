Narcisa Moisa, mesaj emoționant pentru Yoannes de ziua lui de naștere: ”Am trecut și trecem peste toate”

Fanii sunt în delir de când au aflat că Narcisa Moisa și Yoannes s-au împăcat. Duminică, artista i-a transis soțului ei un mesaj emoționant, iar admiratorii celor doi au reacționat pe loc.

Vestea despărțirii lor a căzut ca un trăsnet. Narcisa Moisa și soțul ei au ajuns la cuțite, după ce artista a făcut publică infidelitatea lui Yoannes. În urmă cu puțin timp, Narcisa Moisa a aflat că soțul îi este infidel. Rănită în orgoliu, bruneta a recurs la un gest extrem și a vrut cu orice preț să-l denigreze pe Yoannes. Așa că a decis să publice un filmuleț cu fostul ei partener de viață în timp ce acesta își făcea de cap cu amanta sa.

Cei doi și-au aruncat vorbe grele, însă se pare că dragostea dintre ei este mult prea mare așa că au decis să mai dea o șansă relației lor. Narcisa și Yoannes au trecut peste obstacolele din ultima perioadă și vor să dea uitării toate lucrurile neplăcute. Duminică, artistul a împlinit 30 de ani, iar soția lui i-a transmis un mesaj emoționant pe Instagram.

”Astăzi împlinești frumoasa vârsta de 30 de ani! Îi Multumesc Bunului Dumnezeu ca exiști in viața mea❤️ La mulți ani sănătoși si frumosi, omul meu bun! Cu bune si rele am trecut si trecem peste toate. Luptăm din răsputeri pentru noi si tot ce rezulta din iubirea noastră. Înainte de orice suntem oameni, iar Dumnezeu iubește oamenii❤️ Mulțumim, Doamne, ca ești lângă noi mereu, ca ne înveți si ne arati drumul spre sănătate, fericire, tot ce înseamnă viață si iubire. Când crezi în Dumnezeu si El crede in tine 🙏 Iubirea noastră depășește orice limita ❤️ Te iubesc”, a scris Narcisa Moisa pe Instagram.

La rândul său, Yoannes i-a mulțumit soției sale pentru mesaj și i-a făcut o declarație de dragoste, publicând și o fotografie în care apar împreună.

”Va multumescc tuturor pentru urari 🤩 🤩 🤩Happy Valentine’s day !!! 😍😍😍 La multi ani tuturor indragostitilor! La mulți ani, YNS 🔱😈💘😝😅 30 🤩🤩🤩🤩 Te iubesc, regina mea, Narcisa Moisa”, a scris Yoannes.