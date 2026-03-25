„Nașa” Teo Trandafir spune motivul divorțului: De ce l-ar fi părăsit Codruța pe Valentin Sanfira, de fapt

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a luat prin surprindere pe aproape toată lumea, inclusiv pe „nașa” lor, Teo Trandafir. Prezentatoarei nu îi vină să creadă nici acum, însă a dezvăluit unul dintre posibilele motive pentru care „finii” ei s-au separat.

Vestea că Valentin Sanfira și Codruța Filip au divorțat a stârnit numeroase speculații și zvonuri referitoare la cauzele destrămării căsniciei. Cei doi s-au separat după 4 ani de căsnicie, însă motivele care au dus la ruptură rămân încă neelucidate.

Teo Trandafir: „Vai de capul meu”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Codruța Filip a anunțat public divorțul, care a avut loc la începutul anului. Fără a da detalii despre motivele care au dus la separare, artista a mărturisit că decizia a fost luată de comun acord.

Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate, a declarat Codruța Filip pentru CANCAN.RO.

În una dintre cele mai recente ediții ale emisiunii sale, Teo Trandafir s-a arătat extrem de surprinsă de divorțul dintre cei doi. Și nici nu este de mirare racția ei, având în vedere că Valentin și Codruța s-au cunoscut chiar în platoul emisiunii moderate de ea, fiind astfel ca o nasă pentru relația lor.

Ca părere despre separarea „finilor” ei, Teo Trandafir a sugerat că participarea Codruței în show-ul Desafio ar fi fost un punct de plecare – dacă nu chiar motivul – pentru care cei doi au divorțat.

„Poți să-mi zici și nu te cred de aici până în primăvara cealaltă. Îi cunosc pe amândoi, s-au cunoscut în emisiune la noi, la Revelion, aici. Vai de capul meu! Știți cuplul de atâta amar de vreme, ei tot timpul împreună. Știi ce mă gândesc…ea a fost plecată în Thailanda și a stat destul de mult. Mă gândesc că poate de la asta”, a spus Teo Trandafir.

