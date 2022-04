Nastia Smirnova, o refugiată de 14 ani din Ucraina ajunsă în Mamaia Nord, strigăt disperat de ajutor: „Mama e prea timidă, eu am văzut căpşuni în magazin”

Nastia Smirnova, o refugiată de doar 14 ani şi familia sa au fugit din calea războiului. Fetiţa, mama şi fratele său mai mic au venit în România în căutarea unui adăpost în care să îşi poată continua viaţa până se vor putea întoarce din nou acasă. Cei trei au mare nevoie de ajutor, iar tânăra a transmis un mesaj disperat în mediul online.

Nastia Smirnova a dezvăluit pe un grup de Facebook care ajută refugiaţii faptul că are nevoie de câteva lucruri esenţiale, precum o tabletă de pe care să îşi poată continua cursurile online, dar şi scutece şi lapte praf pentru fratele său.

De asemenea, tânăra le-a dezvăluit oamenilor cu suflet mare care vor să ajute faptul că mama sa se descurcă destul de greu cu banii şi nu poate cumpăra alimente pentru familie.

În prezent, fetiţa în vârstă de 14 ani, mama şi fratele său, locuiesc în Constanţa, în Mamaia Nord şi nu se pot deplasa în fiecare zi la centrele de refugiaţi.

„Salut! Numele meu este Nastya, am 14 ani și sunt ucraineană. Am venit în România cu mama și fratele meu mai mic. Sunt studentă online și am o mare rugăminte la voi. Dacă cineva are o tabletă veche de care nu are nevoie, vă rog să mi-o doneze pentru lecții.

În centrele de refugiaţi de unde se puteau lua fructe, lapte praf şi scutece pentru fratele meu, nu se mai găsesc.

Mama spune că totul va fi bine în curând și vom fi bine. Dar văd cât de greu îi este, se sfiește să ceară ajutor. Și am văzut căpșuni în magazin și vreau măcar câteva lucruri. Aici e scump și mamei îi este greu să le cumpere. La centrul pentru refugiați din Constanța, nu există mâncare și lapte pentru fratele meu. Locuim în Mamaia Nord şi nu putem vizita acest centru în fiecare zi”, a scris tânăra.

