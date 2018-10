Natașa Raab, actrița din celebra reclamă ”Prea bun, prea ca la țară”, a ajuns de urgență la spital

Nataşa Raab, actrița din celebra reclamă ”Prea bun, prea ca la țară” a ajuns de urgență la spital din cauza unor probleme de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

Natașa Raab a ajuns pe mâna medicilor din cauza problemelor de sănătate. Actrița a fost internată la spitalul Elias și le-a transmis fanilor ei un mesaj în care le spune că totul este în regulă și că medicii au grijă de ea. De asemenea, Natașa Raab a publicat și câteva fotografii de pe patul de spital.

„Sunt la Elias şi mulţumesc doctorilor şi asistentelor, infirmierelor pentru grija lor. Mai repar şi eu din stricăciunile vieţii de actor dedicat publicului şi scenei, care nu te iartă când nu ştii să joci tehnic şi dai totul. Vă mulțumesc pentru grijă și iubire”, este mesajul transmis de Nataşa Raab.

Natașa Raab a avut cancer uterin

Nataşa Raab este cunoscută publicului larg mai ales după interpretarea „Coanei Chiva" din reclama televizată la nişte produse lactate. E toată numai un zâmbet, aşa cum o ştim din telenovelele „Inimă de ţigan" şi „Regina", dar şi din celebrele reclame la produse lactate, "prea bune, prea ca la ţară", unde interpretează rolul Coanei Chiva. Însă în spatele zâmbetului, Nataşa Raab, cândva un manechin de succes în prezentările Zinei Dumitrescu, a ascuns o dramă greu de suportat. Actrița a avut cancer uterin.

”Ultima mea şansă de a avea copii s-a dus acum 16 ani, când am învins un cancer uterin şi am făcut o histerectomie. Imediat după aceea a venit moda cu inseminările in vitro, dar eu nu mai aveam în ce să inseminez. Nu am copii, însă am mulţi studenţi şi fini. Mi-am dorit foarte mult copii şi ultima mea şansă s-a dus atunci. Norocul meu a fost că soţul meu, fiind medic, şi-a dat seama că ceva nu este în ordine. M-am mişcat destul de repede şi m-am operat. Cred că Doamne Doamne a fost lângă mine, la fel şi soţul meu care m-a pus să fac nişte citostatice post-operator. Acest lucru mi-a dat şanse să lupt cu aceste celule canceroase”, povestea Nataşa Raab.

Natașa Raab și Val Guțul sunt căsătoriți de aproape 37 de ani. Cei doi se iubesc ca-n prima zi însă greutățile nu l-au ocolit nici pe medicul chirurg. El a avut cancer de vezică urinară. După operație și mai multe tratamente Val Guțul s-a vindecat de cancer.

”Dumnezeu si Sf. Marie mi-au auzit rugaciunile, precum si gandurile voastre bune si sotul meu e mai bine acum! Va multumesc pentru sustinere, nu ma culc pe o ureche, dar deocamdata e bine, sa aveti parte de binecuvantarile Maicii Domnului”, preciza Natașa Raab.