Nebunie în platoul „Te vreau lângă mine”. Andreea Mantea și-a adus băiețelul în platou și a ieșit haos: „Ne-a făcut capul pătrat”

Andreea Mantea a venit cu David, băiețelul ei, la emisiune „Te vreau lângă mine”, pe care aceasta o prezintă. Năzdrăvan din fire, David s-a rugat de mama lui să îl aducă să îi vadă locul de muncă, așa că Mantea s-a conformat și i-a făcut pe plac.

„Vorbește ca o moară stricată”

Micuțul s-a emoționat atunci când a apărut în platoul emisiunii și a văzut camerele de luat vederi, așa că din „moara stricată”, așa cum l-a catalogat mama lui, a devenit din cale-afară de tăcut și timid.

Andreea Mantea a povestit ce i-a spus băiețelul ei de dimineață și chiar l-a invitat să stea pe scaunul de prezentator, însă David a refuzat, pe motiv că „e prea mare pentru mine”.

Iată dialogul savuros dintre vedetă și copilașul ei:

„Eu astăzi am ajuns cu greu la emisiune pentru că am avut o mică problemuță. Bine, e un pic cam mare, cântărește ceva. Ce îmi ziceai tu David azi-dimineață? Până să venim aici? Cum ai zis? S-a pierdut…

„Dar de ce te duci la „te vreau lângă mine?” că te vreau eu lângă mine… Eu te vreau lângă mine”. Zi cum zicei azi-dimineață. Zi să audă toată lumea. Nu ai curaj? Nu mai ai curaj? Nu vrei să vorbești cu noi? Te rog frumos să vorbești cu noi, dacă nu… eu mă supăr pe tine, să știi. Până acum ne-a făcut capul pătrat, nu mai putem, a nenorocit Kanal D, vă spun sincer. Vorbește ca o moară stricată, nu se mai oprește, nu mai tace, nu mai tace. Uitați-vă ce față tristă are. Mai e puțin și chiar o să te cred. Chiar o să te cred că ești supărat”, a spus Andreea Mantea în debutul emisiunii.

„Cum se numește emisiunea asta, ia spune?”, l-a mai întrebat Andreea Mantea pe băiețelul ei.

„Muncă… muncă”, a spus David.

„Și eu te vreau pe tine lângă mine. Așadar, am suportat criticile colegilor, să nu mă cheme vreun șef după emisiune să îmi zică: „Măi față, ce cauți cu copilul după tine la televizor?”. Dar, așa îmi făcea și seara, doar că la un moment dat îl lua somnul și scăpam. Dar acum ziua, ce zice el, că poate să meargă cu mine. De săptămâna viitoare începe grădinița și am scăpat. Am scăpat, Dumnezeule”, a completat Andreea Mantea, potrivit Libertatea.ro

David este fiul Andreei Mantea cu luptătorul Cristi Mitrea, pe care aceasta l-a cunoscut la emisiunea „Burlăcița”, în 2014. Chiar dacă ea s-a îndrăgostit nebunește, sentimentele nu au fost reciproce, iar acesta a părăsit-o pe când era însărcinată.