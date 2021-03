Nepoata Elenei Gheorghe a început să plângă când și-a văzut mama machiată. Copila nu a recunoscut-o. FOTO

Nepoțica Elenei Gheorghe, micuța Ania, fiica Anei Pîrvulescu, sora artistei, și a fotbalistului Paul Pîrvulescu, a fost protagostita unui episod care i-a amuzat maxim pe membrii familiei ei.

Ana le-a povestit fanilor că este implicată într-un proiect nou, motiv pentru care a fost nevoită să se machieze strident și foarte diferit decât o face în mod obișnuit.

Și pentru că nu își mai văzuse niciodată mama în această postură, Ania a început să plângă pentru că nu a recunoscut-o.

„A plecat mama mea. Ea nu e mama mea. Vreau să te speli pe față”, i-a spus Ania mamei sale.

Amuzată de situație, Ana a filmat momentul. „Eu sunt mama ta, doar că m-am machiat. Vino să pui mâna pe mine, să vezi că este mami. Vino să vezi că eu sunt”, i-a spus Ana Pîrvulescu fetiței ei.

Până la urmă i-a făcut pe plac

Într-un final, vedeta și-a făcut fetița fericită și s-a demachiat. După întâmplarea cu pricina, Ana Pîrvulescu a explicat că Ania a avut acea reacție, pentru că nu a avut ocazia să o vadă niciodată machiată în acel fel, astfel că, micuță fiind, a perceput lucrurile într-un mod eronat.

„Am șocat-o pur și simplu pe Ania și până să apuc să filmez au fost două minute în care nu a spus nimic.

Era absolut șocată, se uita la mine și nu spunea nimic. Cert este că pandemia asta ne-a dat peste cap.

De vreun an nu cred că m-am machiat de trei ori atât de strident și, acum un an, Ania avea un an și un pic și nu conștientiza.

Astăzi, mi-am dat seama că este prima oară când mă vede atât de schimbată și se pare că nu-i place”, a spus sora Elenei Gheorghe pe Instagram.